CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”

Copiii din România mai pot fi salvați de otrava rețelelor sociale doar prin interzicerea acestora pentru minori, întrucât educația din țara noastră este ”praf și pulbere”, iar părinții nu sunt soluția, ci chiar sursa acestui flagel, este de părere CTP.

Cristian Anton

România nu își mai permite luxul de a încerca să-și educe copiii pentru a-i feri de flagelul rețelelor sociale, întrucât Educația de la noi este deja ”praf și pulbere”, iar părinții nu pot fi considerați o soluție din moment ce ei înșiși și-au abandonat copiii pe TikTok, astfel încât singura soluție rămâne interdicția, măcar temporară, a accesului minorilor români pe rețelele sociale – este de părere Cristian Tudor Popescu.

Într-o postare cu titlul ”Drogurile adulților, injectate copiilor”, gazetarul arată că România nu trebuie să ”inventeze apa caldă” în această chestiune, ci doar să urmeze exemplele oferite de țări civilizate precum Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia.  

Dr. Raed Arafat propune, clar, drastic și argumentat, interzicerea accesului minorilor sub 15-16 ani la rețele ca TikTok, Youtube, Meta, X. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, e contra, anunțându-ne că „De principiu, nu sunt pentru interdicții”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se plasează undeva la mijloc: „Accesul minorilor să fie reglementat și controlat de autorități, precum și de părinți”.

Nu înțeleg ce caută la ministerul Interdicțiilor un liber-schimbist ca dl Predoiu – Poliția și Jandarmeria se ocupă cu coerciția, inclusiv fizică, a celor care încalcă legile. Rețelele sus-menționate sunt cel puțin la fel de periculoase ca drogurile – de ce nu propune oengistul Predoiu liberalizarea consumului de droguri pentru minori? Mai spune vehiculatul nou șef al SRI că „Interzicerea e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”. Păi, „nu trebuie să inventăm apa caldă”, cum observă dl Rogobete, putem să vedem cum fac Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia. Sau cum se pregătește UE să legifereze și să aplice la comun restricționarea accesului minorilor la internet. Cât despre avertismentul aceluiași Predoiu cum că „Interzicând, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”, d-sa nu bagă de seamă că suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul...”, scrie CTP.

Gazetarul scoate apoi în evidență o realitate pe care românii par a se feri să o accepte: vinovați pentru ce se întâmplă, pentru copiii care se droghează și omoară oameni, sunt chiar părinții acestora:

Părinții sunt văzuți de ministrul Sănătății ca factor activ de legiferare și supraveghere a accesului copiilor lor. Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă și tortelierul Simion. Și proiectul lui Raed Arafat îi ține de responsabili pe părinți: „Este interzisă furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental”. Vor fi acești părinți de acord cu interzicerea accesului odraslelor?”.

Ideea este accentuată apoi dramatic:

În opinia mea, copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții. Care îi aruncă în brațele singurătății și monștrilor ei deoarece comunică prost sau deloc cu cei pe care i-au adus pe lume fără să știe exact de ce. Asemenea genitori nu mai pot să-i îndrepte pe calea cea bună, nu mai pot să-i ajute decât, eventual, cumpărându-le la 18 ani un bolid de lux cu care să ucidă pe străzi și plătind apoi avocați care să-i facă scăpați”.

Dl Predoiu consideră că soluția este educarea. Frumos, dar sistemul Educației din România este praf și pulbere. Produce un număr impresionant de analfabeți funcțional și violențe în școală – peste 1.600 numai anul trecut. Chiar dacă, prin absurd, s-ar începe de mâine reformarea eficace a Educației, 10 ani e un termen optimist pentru a obține rezultate semnificative. Or, avem, în clipa de față, generații de copii și adolescenți contaminați sau în curs de. Asta pentru că, de ani de zile, stăpânirea nu a arătat vreun interes reglementării accesului la net. Aceasta fiind situația critică, creată de adulți, nu de copii, singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani”, se încheie postarea gazetarului CTP

Copiii agresori din școli repetă ce văd acasă. Proiect: Închisoare pentru părinții care nu-și duc copiii violenți la psiholog

