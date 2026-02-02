CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”

România nu își mai permite luxul de a încerca să-și educe copiii pentru a-i feri de flagelul rețelelor sociale, întrucât Educația de la noi este deja ”praf și pulbere”, iar părinții nu pot fi considerați o soluție din moment ce ei înșiși și-au abandonat copiii pe TikTok, astfel încât singura soluție rămâne interdicția, măcar temporară, a accesului minorilor români pe rețelele sociale – este de părere Cristian Tudor Popescu.

Într-o postare cu titlul ”Drogurile adulților, injectate copiilor”, gazetarul arată că România nu trebuie să ”inventeze apa caldă” în această chestiune, ci doar să urmeze exemplele oferite de țări civilizate precum Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia.

”Dr. Raed Arafat propune, clar, drastic și argumentat, interzicerea accesului minorilor sub 15-16 ani la rețele ca TikTok, Youtube, Meta, X. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, e contra, anunțându-ne că „De principiu, nu sunt pentru interdicții”. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se plasează undeva la mijloc: „Accesul minorilor să fie reglementat și controlat de autorități, precum și de părinți”.

Nu înțeleg ce caută la ministerul Interdicțiilor un liber-schimbist ca dl Predoiu – Poliția și Jandarmeria se ocupă cu coerciția, inclusiv fizică, a celor care încalcă legile. Rețelele sus-menționate sunt cel puțin la fel de periculoase ca drogurile – de ce nu propune oengistul Predoiu liberalizarea consumului de droguri pentru minori? Mai spune vehiculatul nou șef al SRI că „Interzicerea e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”. Păi, „nu trebuie să inventăm apa caldă”, cum observă dl Rogobete, putem să vedem cum fac Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia. Sau cum se pregătește UE să legifereze și să aplice la comun restricționarea accesului minorilor la internet. Cât despre avertismentul aceluiași Predoiu cum că „Interzicând, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”, d-sa nu bagă de seamă că suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul...”, scrie CTP.

