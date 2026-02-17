CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump”

Nicușor Dan nu va obține nimic pentru România prin participarea sa la prima reuniune a Consiliului Păcii, sau ”Clubul Trump”, după cum îi spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. În viziunea căruia Dan s-a dovedit a fi un ”scăldător” – pentru că nu a luat niciodată nicio decizie de când este președinte.
Iar predictibila lipsă de rezultate bifată prin prezența alături de țări ca Belarus sau Ungaria în Clubul Trump vine în continuarea inventarului prezidențial oricum nul derulat de Nicușor Dan de la începutul mandatului său, este de părere CTP.
”Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo.
Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia. Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.
CTP consideră că Nicușor Dan nu a știut până acum să impună respect, nici pentru el, nici pentru România, prin politica sa externă.
”O țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase”
”Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania... Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”.
Cu ce obiectiv declară dl Dan – pe fbk, nu într-o conferință de presă – că pleacă la Washington? Unul generos, „Să susținem pacea”. Care pace? SUA-Iran? Sau în Gaza, unde, potrivit legendei securiste, am avea relații și influențe asupra țărilor arabe și Israelului, ca pe vremea lui Ceaușescu? Politica „de pace” a lui Trump în Gaza este să-i amenințe bombastic pe Hamas cu pedepse nemaivăzute dacă nu depun armele (și nu le depun) și să-l laude gros pe Netanyahu cerând chiar grațierea lui de către președintele Israelului, căci „O fi corupt, da e băiat bun”. Credeți că o să fie solicitat Nicușor ca moderator?
Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”, a mai scris CTP.
