Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump”

Stiri Politice
Imago826513971
IMAGO

Cristian Tudor Popescu nu crede că Nicușor Dan va reuși ceva concret sau util pentru România prin participarea sa la prima reuniune a Consiliului Păcii, un club înființat de Donald Trump din care fac parte inclusiv autocrații ca Rusia și Belarus. 

autor
Cristian Anton

Nicușor Dan nu va obține nimic pentru România prin participarea sa la prima reuniune a Consiliului Păcii, sau ”Clubul Trump”, după cum îi spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. În viziunea căruia Dan s-a dovedit a fi un ”scăldător” – pentru că nu a luat niciodată nicio decizie de când este președinte.

Iar predictibila lipsă de rezultate bifată prin prezența alături de țări ca Belarus sau Ungaria în Clubul Trump vine în continuarea inventarului prezidențial oricum nul derulat de Nicușor Dan de la începutul mandatului său, este de părere CTP.

Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo.

Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia. Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook. 

Citește și
Nicuşor Dan se întâlneşte azi cu liderii coaliţiei. Măsurile fiscale și reforma administrativă, pe agenda discuțiilor
Nicuşor Dan se întâlneşte azi cu liderii coaliţiei. Măsurile fiscale și reforma administrativă, pe agenda discuțiilor

CTP consideră că Nicușor Dan nu a știut până acum să impună respect, nici pentru el, nici pentru România, prin politica sa externă.

”O țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase”

Și atunci, ce probabilitate ar fi să întreprindă ceva, să obțină ceva la Clubul Trump? Răspuns – aproximativ 0.00. A, da, uitam, o să stabilească prețioase legături personale privilegiate cu liderii Belarus, Ungaria, Bulgaria, Kosovo sau Albania... Și să se intersecteze cu Trump pe un hol (ca Iliescu cu Bush în `91) care să îi arunce din vârful buzelor „Romeinia iz fentestic!”.

Cu ce obiectiv declară dl Dan – pe fbk, nu într-o conferință de presă – că pleacă la Washington? Unul generos, „Să susținem pacea”. Care pace? SUA-Iran? Sau în Gaza, unde, potrivit legendei securiste, am avea relații și influențe asupra țărilor arabe și Israelului, ca pe vremea lui Ceaușescu? Politica „de pace” a lui Trump în Gaza este să-i amenințe bombastic pe Hamas cu pedepse nemaivăzute dacă nu depun armele (și nu le depun) și să-l laude gros pe Netanyahu cerând chiar grațierea lui de către președintele Israelului, căci „O fi corupt, da e băiat bun”. Credeți că o să fie solicitat Nicușor ca moderator?

Europa traversează o perioadă critică, cum nu apare decât o dată la câteva decenii. În astfel de momente, o țară ca România poate câștiga respect și prețuire prin atitudini și acțiuni ferme și curajoase. De pildă, președintele Dan să declare ca inadmisibilă, amestec grosolan în politica internă a țărilor UE, intenția SUA de a finanța partidele național-extremiste populiste din Europa. Pentru asta însă, politica externă trebuie făcută de oameni de valoare, bine conturați, care să nu aibă în spate o țară blocată de PSD”, a mai scris CTP.

Moment rar în politica românească. Puterea și opoziția susțin prezența lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului lui Trump

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ctp, cristian tudor popescu, nicusor dan, donald trump,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Citește și...
CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”
Stiri Sociale
CTP: ”Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”

Copiii din România mai pot fi salvați de otrava rețelelor sociale doar prin interzicerea acestora pentru minori, întrucât educația din țara noastră este ”praf și pulbere”, iar părinții nu sunt soluția, ci chiar sursa acestui flagel, este de părere CTP.

CTP: Criminalul Trump are discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor
Stiri Sociale
CTP: Criminalul Trump are discurs al urii cum n-am mai văzut de la diatribele sălbatice ale lui Hitler la adresa evreilor

Trump este un ”criminal” care transformă lumea într-un cuib de tâlhari, ”violatori de stat și ucigași”, consideră CTP. Gazetarul crede că Trump ”a aruncat otrava violenței” peste America și are un discurs al urii cum nu s-a mai întâlnit de la Hitler.

CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”
Știri Actuale
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

CTP vede în atacul SUA din Venezuela și capturarea lui Maduro o legitimare oferită Rusiei pentru o acțiune similară de anihilare a Maiei Sandu, în Moldova. Și constată, amar, că și dacă se va sfârși în flăcări lumea, oamenii tot vor poza și posta asta.

Recomandări
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
Stiri Politice
O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”

Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
Vremea
Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență
Știri Actuale
Anchetă la Spitalul Județean din Vaslui, după moartea unui bebeluș de două luni. Părinții acuză medicii de neglijență

Anchetă la Spitalul de Urgență din Vaslui, după moartea unui bebeluș de doar 2 luni. Părinții acuză de neglijență personalul medical din secția Pediatrie și spun că fetița lor putea fi salvată dacă ar fi fost transferată mai repede la Iași.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Februarie 2026

03:13:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Februarie 2026

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Răsturnare de situație! Și-a anunțat demisia, dar patronul a intervenit și l-a convins să rămână

Sport

Alvaro Arbeloa poate fi concediat de Real Madrid, dacă nu elimină Benfica lui Mourinho!