CTP, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: ”Ce-o să facă Micul Scăldător la Clubul Trump”

Nicușor Dan nu va obține nimic pentru România prin participarea sa la prima reuniune a Consiliului Păcii, sau ”Clubul Trump”, după cum îi spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. În viziunea căruia Dan s-a dovedit a fi un ”scăldător” – pentru că nu a luat niciodată nicio decizie de când este președinte.

Iar predictibila lipsă de rezultate bifată prin prezența alături de țări ca Belarus sau Ungaria în Clubul Trump vine în continuarea inventarului prezidențial oricum nul derulat de Nicușor Dan de la începutul mandatului său, este de părere CTP.

”Acum, că Mr. Dan goes to Washington, mai rămâne un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo.

Înainte de orice profeție, merită să inventariem ce a făcut președintele în 9 luni de mandat. Îmi vine în minte titlul unei comedii cu Louis de Funés: Le Petit Baigneur – Micul Scăldător. Asta a făcut dl Dan, a scăldat-o. Nu a luat nicio decizie, cu excepția dării afară după o lună a consilierului Ludovic Orban, un antipesedist experimentat. A încercat să-și impună forțajul electoral că nu se va mări TVA, n-a reușit. Încăpățânarea cu care s-a străduit să oprească Legea împotriva legionarismului și antisemitismului a fost degeaba. N-a izbutit, nici nu cred că a vrut, să pună frână atacurilor zilnice ale PSD în cap cu Grindeau-Știucă, de un patetism populist grețos, asupra premierului Bolojan și tuturor măsurilor acestuia. Prostiile de felul „referendum cu magistrații la început de ianuarie” și „CSM va pleca urgent acasă” le-a făcut pur și simplu uitate. Șefi la SRI și SIE, ioc. La evenimente internaționale de vârf s-a dus din 3 în 3, și când s-a dus n-am auzit de niciun discurs al d-sale care să fi reținut atenția cuiva. Adică n-a umblat teleleu, cum zice consilierul său șef, Barbălată sau cum îl cheamă”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.