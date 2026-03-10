Potrivit acestuia, discuțiile urmau să aibă loc marți-miercuri în Turcia, dar au fost amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Eram gata să mergem în Turcia. Întâlnirea a fost amânată. Partea americană a amânat-o, spunând: «Hai să o facem săptămâna viitoare». Acestea sunt informațiile pe care le avem astăzi”, a declarat Zelenski, răspunzând la întrebările jurnaliștilor online.

Președintele ucrainean a menționat că discuțiile cu reprezentanții SUA au loc zilnic, așa că „vom vedea care va fi următoarea dată” a întâlnirii.

Emisarul prezidențial special al SUA, Steve Witkoff, a confirmat într-un interviu acordat CNBC că o nouă rundă de discuții va avea loc săptămâna viitoare . „Observăm semne că ambele părți sunt epuizate și sperăm că acesta este începutul unui punct de cotitură”, a spus el.

Rusia nu a anunțat nicio veste despre amânarea întâlnirii.

Ucraina, Rusia și Statele Unite au purtat mai multe runde de negocieri trilaterale de la începutul anului 2026.

În ianuarie și începutul lunii februarie, delegațiile s-au întâlnit la Abu Dhabi, apoi, la mijlocul lunii februarie, au avut loc negocierile la Geneva. Următoarea rundă de discuții era planificată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi.