Ucraina, Polonia și Marea Britanie sunt țările europene care au cheltuit cei mai mulți bani pe arme.

Tranzacțiile cu armament la nivel mondial au crescut în ultimii 4 ani cu aproape 10%, față de perioada 2016-2020 și au ajuns la peste 30 de miliarde de dolari. Vedem că nu s-a mai întâmplat asta din anii '80.

Cei mai mari furnizori de muniții și arme din lume au fost Statele Unite, care au aproape jumătate din exporturile globale din ultimii patru ani. Pe locul 2 se află Franța, pe 3, Rusia, pentru că exporturile au scăzut cu 64%, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

România se află pe locul 30, în topul importatorilor de muniție și armament. Țara noastră a importat 0,9% din armele, muniția și echipamentele militare tranzacționate la nivel mondial între 2021 și 2025, față de 0,3% în perioada 2016-2020.

Cel mai mult am important din Statele Unite - muniții, tancuri Abrams, avioane F-35 și un sistem Patriot. Iar din Norvegia și Țările de Jos am cumpărat avioane F-16.

De altflel, țara noastră s-a angajat să acorde 5% din produsul său intern brut pentru apărare până în 2035, la fel ca aliații NATO, cu excepția Spaniei. Anul trecut, am cheltuit pentru apărare aproximativ două procente din PIB pentru apărare.