Liderul de la Kiev a fost primit personal de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, și a relatat evenimentul pe X, postând imagini cu întâlnirea: „Am ajuns în Arabia Saudită. Sunt programate întâlniri importante. Apreciem sprijinul și îi susținem pe cei care sunt gata să colaboreze cu noi pentru a asigura securitatea" a scris Volodimir Zelenski, potrivit news.ro.

Acord de securitate pe masă

Citată de AFP, o sursă oficială de rang înalt a indicat că Ucraina și Arabia Saudită intenționează să semneze un acord privind „cooperarea în domeniul securității – în special, protecția spațiului aerian". Vizita survine într-un context regional exploziv: pe 28 februarie, SUA și Israelul au declanșat campania masivă de bombardamente împotriva Iranului, iar Teheranul a răspuns cu atacuri de represalii cu drone asupra statelor din Golf, inclusiv asupra teritoriului saudit.

Expertiza ucraineană, ofertă pentru Golf

Kievul, care a acumulat o experiență dură de peste patru ani în contracararea dronelor Shahed de fabricație iraniană și a variantelor rusești, s-a oferit să detașeze cel puțin 200 de specialiști pentru a consilia Kuweitul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită în apărarea spațiului aerian. Oferta vine într-un moment în care blocada iraniană a Strâmtorii Ormuz a provocat cel mai grav șoc energetic global din istorie, cu prețuri ale petrolului în creștere vertiginoasă.

În ciuda presiunii militare americano-israeliene și a slăbirii infrastructurii, regimul de la Teheran nu dă semne de colaps, continuând să folosească controlul asupra arterei vitale energetice ca pârghie strategică.

