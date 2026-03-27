„Există în prezent un adevărat boom al mașinilor electrice pe piața second-hand”, a declarat Terje Dahlgren, analist la Finn.no, cea mai mare platformă de mașini rulate din Norvegia, precizând că vehiculele electrice au depășit recent modelele diesel ca tip de combustibil cel mai vândut.

Războiul, izbucnit pe 28 februarie, a perturbat o rută maritimă vitală care transportă aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Acest lucru s-a reflectat direct în prețurile la pompă: costul mediu al benzinei în Uniunea Europeană a crescut cu 12%, până la 1,84 euro pe litru, între 23 februarie și 16 martie, arată datele Comisiei Europene.

Retailerul francez de mașini second-hand Aramisauto a raportat că ponderea vânzărilor de vehicule electrice aproape s-a dublat, de la 6,5% în săptămâna care a început pe 16 februarie la 12,7% în cea începută pe 9 martie.

Compania, controlată majoritar de Stellantis, a observat un fenomen similar și în 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a dus la creșterea prețurilor la energie, a declarat CEO-ul Romain Boscher.

„De îndată ce prețul benzinei depășește 2 euro pe litru, acest lucru rămâne în mintea oamenilor”, a spus el. „Vedem o creștere semnificativă a interesului pe site, care se transformă în comenzi pentru mașini electrice și hibride.”

În aceeași perioadă de trei săptămâni, vânzările de mașini pe benzină pe Aramisauto au scăzut la 28% de la 34%, iar cele diesel la 10% de la 14%.

Dacă prețurile combustibilului rămân ridicate în SUA și Europa, se estimează că și cumpărătorii de mașini noi se vor orienta tot mai mult spre electrice și hibride.

Producătorii de vehicule electrice folosesc deja acest context în marketing. În Franța, MG, deținută de compania chineză SAIC, promovează pe rețelele sociale mesaje precum „poate a venit momentul să-ți regândești modul de a conduce”.

Românii, interesați de vehicule electrice

Consumatorii par să răspundă: platforma OLX din Amsterdam a raportat creșteri ale solicitărilor pentru mașini electrice în Franța (50%), România (40%), Portugalia (54%) și Polonia (39%), tendința accelerând de la o săptămână la alta.

„Interesul pentru vehicule electrice era deja în creștere înainte de aceste evenimente. Instabilitatea a accelerat o tranziție care era deja în curs”, a declarat CEO-ul OLX, Christian Gisy.

Piața de mașini electrice second-hand s-a extins și ea, odată cu diversificarea modelelor și introducerea certificatelor privind starea bateriei, ceea ce a redus temerile cumpărătorilor.

Vânzările de mașini electrice rulate reacționează rapid la schimbările de percepție sau la creșterile bruște ale prețurilor la combustibil, deoarece sunt cu până la 40% mai ieftine decât cele noi și disponibile imediat, spre deosebire de autoturismele noi care pot avea termene lungi de livrare.

Datele companiei britanice Marketcheck arată o „creștere clară și susținută” a vânzărilor de mașini electrice second-hand de la începutul conflictului.

În țările nordice, platformele de profil au raportat de asemenea creșteri. În Suedia, site-ul Blocket a înregistrat o creștere de 11% a vânzărilor de vehicule electrice în primele două săptămâni din martie, iar vizualizările acestor modele au crescut cu 17%.

„Observăm o schimbare clară: tot mai mulți oameni caută alternative mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil”, a declarat expertul auto Marcin Stepman.

În Danemarca, platforma Bilbasen a raportat o creștere a căutărilor pentru vehicule electrice, analistul Jan Lang indicând prețurile ridicate la benzină drept principalul motiv.

În Germania, platforma mobile.de a anunțat că ponderea căutărilor pentru mașini electrice s-a triplat de la începutul lunii martie, de la 12% la 36%, iar dealerii au primit cu 66% mai multe solicitări pentru astfel de vehicule față de februarie.

„În prezent, prețurile ridicate la benzină duc la o creștere a cererii pentru electromobilitate”, au transmis reprezentanții mobile.de.