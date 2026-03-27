Liderul de la Casa Albă a invocat negocierile în desfășurare și spune că discuțiile cu Teheranul evoluează pozitiv.

În același timp, surse militare israeliene avertizează că actuala operațiune nu poate elimina complet capacitățile militare ale Iranului.

Reporter: Domnule președinte, aveți de gând să interveniți pentru uraniu? Adică, cum veți securiza Iranul...?

Donald Trump: Ce fel de întrebare e asta... să intervin? Oh, da, intervenim. Intrăm mâine la ora 3. Cum ai putea să pui o astfel de întrebare și să te aștepți la un răspuns, nu știu.

Binedispus și pus pe glume la ședința cabinetului său, președintele american Donald Trump a reluat ideea că Iranul e în genunchi.

Donald Trump: „I-am distrus complet. Ei se roagă să încheie un acord. Au spus ieri... că nu negociam cu ei, iar acum recunosc că negociam cu ei. Deci vor să facă un acord. Motivul pentru care vor să facă un acord este că au fost bătuți măr”.

Trump a explicat și care este principala pretenție a americanilor.

Donald Trump: „Acum Iranul are șansa să renunțe definitiv la ambițiile sale nucleare și să traseze un nou drum înainte. Vom vedea dacă vor să o facă. Dacă nu, suntem cel mai mare coșmar al lor. Între timp, vom continua să-i lovim fără piedici, fără oprire”.

Pe de altă parte, presa israeliană susține că Tel Aviv-ul nu este mulțumit de propunerea administrației Trump adresată Iranului.

Israelul critică formulările considerate prea vagi privind programul balistic, dar și ideea transferului uraniului îmbogățit către Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

În plus, oficialii israelieni se opun unei relaxări semnificative a sancțiunilor economice impuse Teheranului.

În acest timp, Iranul rămâne sfidător.

„Sacrificiile forțelor armate au creat condițiile pentru o victorie istorică a Iranului. Nimeni nu poate da un ultimatum Iranului și poporului iranian”, a scris pe rețeaua X președintele parlamentului de la Teheran.

Dar, potrivit publicației Axios, în ciuda declarațiilor publice, iranienii sunt interesați de negocieri.

Donald Trump susține chiar că i-au oferit un cadou consistent ca să-l îmbuneze.

Donald Trump: „Au spus, ca să ne arate că sunt serioși, că ne vor da opt nave de petrol, opt nave, opt nave mari de petrol. Și, de fapt, apoi și-au cerut scuze pentru ceva ce au spus și au zis că vor trimite încă două nave. Și în final au fost 10 petroliere”.

Trump nu este, însă, prea încântat de relația cu ceilalți aliați din NATO, pe care i-a criticat din nou că nu ajută în efortul de război cu Iranul.

Donald Trump: „Sunt foarte dezamăgit de NATO, pentru că acesta a fost un test pentru NATO. A fost un test. Ne puteți ajuta. Nu sunteți obligați, dar dacă nu o faceți, vom ține minte”.

Secretarul de stat Marco Rubio va avea ocazia să transmită nemulțumirile șefului său la reuniunea miniștrilor de Externe ai G7, care are loc, vineri, la Paris.

Marco Rubio, secretarul american de stat: „Statele Unite sunt în mod constant rugate să ajute într-un război și contribuie mai mult decât orice altă țară din lume la un război care are loc pe un alt continent, în Ucraina. Dar când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive”.

Chiar dacă aliații occidentali ai Washingtonului au transmis că nu vor participa la conflictul în curs, există îngrijorări serioase privind perioada post-război.

Parisul caută aliați pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, după încheierea conflictului.

Șeful armatei franceze a discutat deja cu reprezentanți din aproximativ 35 de țări despre o posibilă misiune internațională în zonă.