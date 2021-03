Crimele din Onești. Medicii au scos 9 gloanțe de cauciuc din corpul agresorului

Autorul dublei crime din Oneşti, Gheorghe Moroşan, a fost detubat și este stabil din punct de vedere medical.

Medicii au anunțat că acesta ar urma să fie transferat în alt spital, care are un loc liber la o secţie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil.

"Din punct de vedere medical, are tot suportul pe care noi îl putem oferi unui pacient. Şi din punct de vedere uman, este un pacient, un om pe care trebuie să îl tratăm, indiferent de sentimentele noastre. A fost detubat, poate vorbi. Pacientul, momentan, este stabil, dar există posibilitatea de a apărea complicaţii post-operatorii. Vă daţi seama, au fost nouă orificii, au fost leziuni produse de aceste bile de cauciuc, care se pot infecta. Are nevoie de investigaţii suplimentare, are nevoie de un CT abdominal, el trebuie investigat în continuare şi susţinut post-operator. (...) Are leziuni superficiale, dar multe. După extragerea bilelor de cauciuc, medicii chirurgi au constatat că nu au fost atinse organe vitale. Suntem spital suport-COVID, avem doar două locuri pentru pacienţi non-COVID, iar adresabilitatea la spitalul nostru este foarte mare. Va fi transferat în momentul în care vom obţine un aviz de la un spital care are o secţie de reanimare non-COVID şi are un loc disponibil", a declarat a declarat, potrivit Agerpres, directorul medical al Spitalul municipal Oneşti, dr. Ana Maria Băncescu.

Directorul medical al Spitalului Oneşti a adăugat că, în momentul în care a fost adus la unitatea sanitară, bărbatul era foarte agitat şi a fost nevoie de imobilizarea acestuia.

"Când a fost adus a fost foarte agitat, a trebuit să îl contenţionăm, după care s-a liniştit. Am încercat să discutăm cu el, am adus şi psihologul unităţii. La un moment dat s-a liniştit", a precizat directorul Spitalului din Oneşti.

Bărbatul le-ar fi spus medicilor, înainte să fie operat, că este cardiac şi se află sub tratament. De asemenea, el le-a mai spus că nu a fost în evidenţa vreunui medic psihiatru şi nu a luat niciodată vreun tratament psihiatric.

Directorul Spitalului din Oneşti a menţionat că acesta este păzit în permanenţă de patru poliţişti, doi care stau în salonul unde este internat şi doi afară.

Urmează ca atunci când starea de sănătate îi va permite, Gheorghe Moroşan să fie audiat de procuror în dosarul deschis pentru omor calificat.

Bărbatul de 68 ani a sechestrat, luni, doi muncitori într-un apartament din Oneşti şi, după mai multe ore de negocieri cu poliţiştii, i-a înjunghiat. Atunci, forţele de ordine au intrat în apartament şi l-au împuşcat pe agresor.

Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.