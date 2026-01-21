Deplasându-se la fața locului, oamenii legii au constatat că femeia, în vârstă de 84 de ani, era decedată pe un pat, într-una dintre camere. Camera prezenta urme de fum pe întreaga suprafață, iar o parte a patului era carbonizată. În încăpere a fost găsită o aerotermă care ar fi căzut pe pat și ar fi ars mocnit, degajând un fum dens.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Galați, unde se va efectua necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor care au condus la tragicul eveniment.

