Curiozități despre viața lui Constantin Brâncuși: drumul spre Paris, capodoperele moderne și misterul înmormântării

Considerat părintele sculpturii moderne, creatorul formelor pure și al esențializării volumului, Brâncuși a pornit dintr-un sat din Gorj și a ajuns să revoluționeze arta secolului XX la Paris. Dincolo de operele sale celebre, viața sculptorului este presărată cu episoade spectaculoase, decizii controversate și mărturisiri tulburătoare.

De la copilul care păzea oile la artistul care a redefinit sculptura, povestea lui Brâncuși este una a ambiției, a sacrificiului și a dorinței de libertate artistică.

Origini modeste și primele semne ale talentului

Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, într-o familie numeroasă și modestă. A fost al șaselea copil al lui Radu Nicolae și al Mariei Brâncuși. Copilăria sa nu a fost una ușoară: de la vârsta de șapte ani păzea oile familiei și muncea din greu.

O primă curiozitate din viața sa este legată de pasiunea pentru lemn. În timp ce alți copii se jucau, micul Brâncuși cioplea obiecte din lemn, fascinat de forma naturală a materialului. Această legătură timpurie cu lemnul avea să influențeze decisiv stilul său artistic de mai târziu.

La doar 11 ani, a plecat din sat și a lucrat ca băiat de prăvălie la Slatina, apoi ca servitor la Craiova. Perseverența sa a fost remarcabilă: a reușit să strângă bani și să urmeze cursurile Școlii de Arte și Meserii din Craiova, pe care a absolvit-o în 1898 cu rezultate excelente. Ulterior, și-a continuat studiile la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde și-a consolidat tehnica și a început să-și contureze propria viziune artistică.

Drumul până la Paris

Una dintre cele mai spectaculoase întâmplări din viața lui Constantin Brâncuși este drumul său spre capitala artei mondiale. În 1903, a plecat din București către Paris, parcurgând pe jos aproximativ 2.400 de kilometri. Călătoria a durat mai bine de un an. A dormit sub cerul liber, a lucrat ocazional și a supraviețuit cu ajutorul oamenilor întâlniți pe drum.

Ajuns la Paris, s-a înscris la École des Beaux-Arts și, pentru scurt timp, a lucrat în atelierul celebrului Auguste Rodin. Deși experiența a fost valoroasă, Brâncuși a plecat rapid, rostind celebra frază: „Nimic nu poate crește la umbra marilor copaci”. Refuza să rămână în umbra unui maestru și își dorea independență artistică totală.

Această decizie s-a dovedit esențială. În loc să continue tradiția realistă, Brâncuși a ales drumul abstractizării și al reducerii formei la esență.