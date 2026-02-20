Curiozități despre viața lui Constantin Brâncuși: drumul spre Paris, capodoperele moderne și misterul înmormântării

Puțini artiști români au schimbat radical istoria artei universale așa cum a făcut-o Constantin Brâncuși.
Considerat părintele sculpturii moderne, creatorul formelor pure și al esențializării volumului, Brâncuși a pornit dintr-un sat din Gorj și a ajuns să revoluționeze arta secolului XX la Paris. Dincolo de operele sale celebre, viața sculptorului este presărată cu episoade spectaculoase, decizii controversate și mărturisiri tulburătoare.
De la copilul care păzea oile la artistul care a redefinit sculptura, povestea lui Brâncuși este una a ambiției, a sacrificiului și a dorinței de libertate artistică.
Origini modeste și primele semne ale talentului
Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, într-o familie numeroasă și modestă. A fost al șaselea copil al lui Radu Nicolae și al Mariei Brâncuși. Copilăria sa nu a fost una ușoară: de la vârsta de șapte ani păzea oile familiei și muncea din greu.
O primă curiozitate din viața sa este legată de pasiunea pentru lemn. În timp ce alți copii se jucau, micul Brâncuși cioplea obiecte din lemn, fascinat de forma naturală a materialului. Această legătură timpurie cu lemnul avea să influențeze decisiv stilul său artistic de mai târziu.
La doar 11 ani, a plecat din sat și a lucrat ca băiat de prăvălie la Slatina, apoi ca servitor la Craiova. Perseverența sa a fost remarcabilă: a reușit să strângă bani și să urmeze cursurile Școlii de Arte și Meserii din Craiova, pe care a absolvit-o în 1898 cu rezultate excelente. Ulterior, și-a continuat studiile la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde și-a consolidat tehnica și a început să-și contureze propria viziune artistică.
Drumul până la Paris
Una dintre cele mai spectaculoase întâmplări din viața lui Constantin Brâncuși este drumul său spre capitala artei mondiale. În 1903, a plecat din București către Paris, parcurgând pe jos aproximativ 2.400 de kilometri. Călătoria a durat mai bine de un an. A dormit sub cerul liber, a lucrat ocazional și a supraviețuit cu ajutorul oamenilor întâlniți pe drum.
Ajuns la Paris, s-a înscris la École des Beaux-Arts și, pentru scurt timp, a lucrat în atelierul celebrului Auguste Rodin. Deși experiența a fost valoroasă, Brâncuși a plecat rapid, rostind celebra frază: „Nimic nu poate crește la umbra marilor copaci”. Refuza să rămână în umbra unui maestru și își dorea independență artistică totală.
Această decizie s-a dovedit esențială. În loc să continue tradiția realistă, Brâncuși a ales drumul abstractizării și al reducerii formei la esență.
Nașterea unui stil unic: formele pure și simbolul
Primele lucrări importante au marcat ruptura de academism. Sculpturi precum „Rugăciune” (1907) au anunțat orientarea sa către simbolism și spiritualitate.
Ulterior, opere precum „Sărutul”, „Domnișoara Pogany”, „Măiastra” sau „Pasărea în văzduh” au devenit repere fundamentale ale artei moderne. În „Pasărea în văzduh”, Brâncuși nu mai reprezintă o pasăre realistă, ci însăși ideea de zbor – o linie ascendentă, fluidă, care sugerează mișcarea și transcenderea.
Un episod celebru legat de această lucrare s-a petrecut în 1926, când autoritățile vamale americane au refuzat să o considere operă de artă și au taxat-o ca obiect industrial. Procesul câștigat ulterior de Brâncuși a reprezentat un moment istoric pentru recunoașterea artei abstracte în Statele Unite.
Expoziții internaționale și consacrarea
În 1914, Brâncuși a avut prima expoziție personală la New York, deschizându-și drumul spre piața internațională. A devenit rapid apreciat în cercurile avangardiste din Europa și America.
Deși trăia la Paris, artistul a menținut legătura cu România. În 1937, a revenit în țară pentru a realiza ansamblul monumental de la Târgu Jiu, considerat una dintre cele mai importante creații sculpturale din lume.
Ansamblul de la Târgu Jiu – sinteza filosofiei brâncușiene
La Târgu Jiu, Brâncuși a creat un triptic monumental format din Coloana fără sfârșit, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii.
Aceste lucrări nu sunt simple monumente comemorative, ci expresii ale unei filosofii despre viață, iubire, sacrificiu și infinit. „Coloana fără sfârșit” simbolizează aspirația către absolut, „Poarta Sărutului” marchează trecerea și unirea, iar „Masa Tăcerii” invită la reflecție și reculegere.
Ansamblul este dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial, dar depășește semnificația istorică, devenind o meditație universală asupra condiției umane.
De ce a vrut Brâncuși să fie înmormântat la Paris
Deși a iubit România, finalul vieții lui Brâncuși a fost marcat de dezamăgiri. Se știe că artistul a dorit să doneze statului român atelierul și operele sale. Regimul comunist de la acea vreme a refuzat oferta.
În 1952, Brâncuși a obținut cetățenia franceză. În 1956, a donat atelierul său, lucrările și uneltele statului francez, care le-a integrat în patrimoniul muzeal național.
În 1957, Brâncuși, deja slăbit de suferință, l-a chemat pe arhiepiscopul Teofil, preotul bisericii ortodoxe, pentru a se spovedi și a se împărtăși. După acest moment, i-a mărturisit că moare „cu inima tristă, pentru că nu mă pot întoarce în țara mea”. La 16 martie 1957, la ora 2:00 dimineața, Constantin Brâncuși a trecut în neființă, iar pe 19 martie a fost înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.
În urmă cu mai bine de un deceniu, autoritățile române au ridicat problema ca trupul lui Brâncuși să fie repatriat în România. Cel care a vorbit despre subiect a fost Laurian Stănchescu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, care a vorbit despre mărturisirea de pe patul de moarte făcută de Brâncuși: "Mor cu sufletul neîmpăcat că mor departe de ţara mea şi voi putrezi în pământ străin şi nu voi putea fi înmormântat la Hobiţa alături de mama mea”.
Brâncuși a lăsat tot ce a lucrat Muzeului Național de Artă Modernă din Paris. După multe episoade de dispreț din partea propriei țări, Brâncuși a ales ca Franța să îi devină patrie, motiv pentru care vrut neapărat să fie înmormântat în celebrul cimitir din Paris: Montparnasse.
Atelierul Brâncuși – o operă în sine
Un alt detaliu mai puțin cunoscut este faptul că Brâncuși își considera atelierul parte integrantă din creația sa. Modul în care își așeza lucrările, jocul luminii, relația dintre sculpturi – toate formau o compoziție gândită atent.
Astăzi, atelierul său a fost reconstituit lângă Centre Pompidou, oferind vizitatorilor șansa de a înțelege universul intim al artistului.
Ziua Națională Constantin Brâncuși – recunoașterea târzie
În 2015, statul român a instituit oficial Ziua Națională Constantin Brâncuși, celebrată anual pe 19 februarie, data nașterii sale. Inițiativa a fost susținută public și a reprezentat un gest simbolic de recuperare morală.
Prin Legea nr. 305/2015, autoritățile pot organiza manifestări culturale dedicate sculptorului care a dus numele României în universalitate.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Etichete:
constantin brancusi,
Targu Jiu,
Dată publicare:
Articol recomandat de sport.ro