Clădire emblematică a Capitalei, renovată cu 6 milioane €. Cum arată acum Hotel Lido

După ce au zăcut în paragină, mai multe clădiri emblematice ale Capitalei prind viață grație unor investiții private. Hotelul Lido, care strângea pe vremuri lumea bună a Bucureștiului, s-a redeschis luni, proaspăt renovat.

Însă și Palatul Carol sau Hotelul Continental - clădiri istorice -strălucesc acum, pentru că antreprenori români sau străini le-au văzut potențialul turistic și au investit milioane de euro.

După 8 ani în care a stat în paragină, Hotelul Lido şi-a deschis porţile cu acelaşi farmec de altădată.

Povestea Hotelului Lido începe în 1928, situat pe bulevardul Magheru, cea mai modernă stradă a Capitalei de atunci. La început, era o clădire de birouri, însă câţiva ani mai târziu devenea celebră pentru prima piscină cu valuri de la noi.

Palatul Lido a fost naţionalizat în anii '50 şi a găzduit aviatorii sovietici. Abia în '58 a fost transformat de comunişti în hotel.

Ani de zile a fost un loc renumit, unde se adună lumea bună a Capitalei.

După ce ani de zile a stat închis, hotelul a fost concensionat de la moșternitori de omul de afaceri libanez Mohamad Murad, care a investit până acum 6 milioane de euro.

Mohamad Murad: ”Era într-o stare degradată: pereţii, camerele - am schimbat tot. Am păstrat arhitectura de afară, liftul pe care am vrut să-l păstrez... Am făcut reparaţii capitale.”

Rămasă în paragină, cel puţin deocamdată, este partea exterioară a Hotelului Lido. Vorbim de teresa construită în 1930. În acele vremuri, aici cântau formaţii bucureştene de jazz şi se scriau poveşti de dragoste.

O altă clădire emblematică Bucureştiului a prins viaţă de curând, după ce a fost transformată într-un hotel de cinci stele. Proiectat de arhitectul elveţian Suter în 1900 la ordinul Regelui Carol I, a fost renovat cu milioane de euro de o familie din Timişoara, care iniţial avea în plan să îl transforme în reşedinţă.

Răzvan Pirjol: ''Această clădire cred că a încetat să funcţioneze ca şi hotel în 2014. Noi l-am preluat în 2016 şi am refăcut tot interiorul. Am intervenit la interior la nivel de design. Am păstrat tot ce era lemn, candelabrul din spate, care e cel mai lung candelabru Murano dintr-un hotel, cel puţin din Europa.”

Aici, un apartament se închiriază de la 1500 de euro pe noapte.

Un alt hotel încărcat de o istorie de peste 100 de ani este Continentalul, unde Regele Mihai a stat peste noapte în prima sa vizită în ţara noastră după exil, în 1992.

Construit pe temelia fostului Grand Hotel Broft, situat pe cea mai frumoasă arteră a Capitalei, Calea Victoriei, şi după zeci de ani de zile în care a rămas abandonat, Hotelul Continental a fost redescoperit şi redeschis în 2010 după o investiție de aproape 9 milioane de euro.

Tot în zona centrală a Bucureştiului, în ultimii ani, şi-au recăpătat strălucirea şi alte clădiri emblematice cum ar fi Grand Hotel du Boulevard, Hotel Cişmigiu sau Capsa.

