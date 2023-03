Ce se întâmplă cu programele Rabla din acest an. Sute de mii de români așteaptă să-și schimbe mașinile și electrocasnicele

Cei mai mulți bani vor merge anul acesta pentru instalarea de panouri fotovoltaice, dar și pentru programele pentru mașini, care depășesc 1,5 miliarde de lei.

Din peste 13 miliarde de lei, cât este bugetul Fondului pentru Mediu, cei mai mulți bani vor merge către Casa Verde - 2 miliarde.

Suma ajunge pentru montarea de panouri fotovoltaice pe 80.000 de case, adică dublu față de numărul de dosare aprobate anul trecut. Programul ar putea începe la finalul acestei luni, a anunțat Ministerul Mediului, iar procedurile se vor simplifica.

Dan Tudose, expert în energie: ”Analiza dosarelor a durat mai mult de 10 luni, ne dorim ca digitalizarea și interacțiunea între instituțiile statului să dureze mai puțin de luni de zile, astfel încât panourile să producă energie, nu să stea într-un depozit”.

În schimb, în cazul programului pentru electrocasnice, bugetul este de 75 de milioane de lei, cu 25 de milioane mai puțin ca anul trecut. Și asta pentru că în sesiunile trecute au rămas bani nefolosiți.

Din cele peste 240.000 de vouchere generate, românii au utilizat puțin peste jumătate. Din această cauză, a fost modificat și ghidul de finanțare - cei care au solicitat un voucher în una dintre sesiuni aveau la dispoziție numai 7 zile.

Daniel Apostol, directorul unui magazin de electrocasnice: ”Sunt mulți clienți care au fost nemulțumiți de restricție, dar trebuie să fim conștienți că după ce obținem acest voucher să ajungem în magazine sau să îl utilizăm online electrocasnicele au fost cele mai căutate, vorbim de mașini de spălat, aparate frigorifice și pe celălalt loc aparatele de aer condiționat care au fost la fel de căutate”.

Programul Rabla Bec nu va fi implementat nici anul acesta

La capitolul mașini, statul pune la dispoziția celor interesati peste 1,5 miliarde de lei, pentru trei programe. Rabla Clasic și Rabla Plus vor începe pe 24 martie, a anunțat Ministrul Mediului. Peste 200.000 de rable ar trebui scoase din circulație doar în acest an. Programul Rabla Plus, adică cel pentru mașini electrice, are un buget mai mare.

Anunțat și promovat intens de Guvern, programul Rabla Bec, prin intermediul căruia populația ar fi trebuit ajutată să își schimbe becurile vechi cu unele LED, nu va fi implementat nici anul acesta.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: ”Este un proiect complex, complicat, datorită numărului foarte mare de persoane care ar putea să beneficieze și numărului foarte mare de cetățeni care ar putea solicita acest sprijin valoric, motiv pentru care în cazul în care vorbim de sute de mii de persoane, implementarea este complicată”.

În 2023 va fi lansat în premiera programul Microbuze Electrice, destinat transportului elevilor. Pe lista Administrației Fondului pentru Mediu figurează si programul de realizare a pistelor de biciclete sau cel pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 10-03-2023 20:11