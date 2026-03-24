Un mecanic de locomotivă de la nou înființata companie de stat Carpatica Feroviar are un salariu net de bază de 6.380 lei/lună, dar care devine mai mult decât dublu dacă angajatul se încadrează în sporurile și beneficiile acordate de companie, potrivit datelor prezentate de Club Feroviar.

Un candidat la angajare care a primit funcția de mecanic de locomotivă dorită a făcut publice condițiile oferite de Carpatica Feroviar. Potrivit acestora, programul de lucru este inegal, cu 24 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual și un salariu brut lunar de 10.907 lei. Asta înseamnă un salariu net de 6.380 lei/lună.

La acest salariu se pot adăuga însă sporuri, după cum urmează: spor de noapte 25% din salariul de bază; spor de muncă în timpul week-end-ului – 15% din salariul de bază; spor sărbători legale – 100% din salariul de bază.

De asemenea, orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru se compensează cu ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acestora, conform Codului Muncii.

Angajatul Carpatica Feroviar beneficiază și de alte beneficii: tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare – cu mențiunea că aceste tichete nu se vor acorda celor cu salariul net lunar de peste 8.000 de lei; clauză de mobilitate în valoare de 1.350 lei – indemnizație de 1.150 lei + decont transport – suma fixă fără documente justificative de 200 lei – aplicabilă muncitorilor angajați pe ariile de exploatare ale Carpatica Feroviar România SA.

Șeful Carpatica Feroviar promitea salarii de top 5 companii feroviare din România

Șeful Carpatica Feroviar, Daniel Apostolache, declara anul trecut că salariile acordate de către companie vor fi în top cinci transportatori feroviari de marfă.

”Salariile sunt competitive, sunt în top cinci transportatori feroviari de marfă din România. Am analizat totul, am plecat de la evaluarea fiecărui post, plecând de la directorul general. Am dat punctaj maxim apoi la fiecare funcţie ierarhică, le-am analizat şi scorat, am dat scoruri în funcţie de impact, număr salariaţi în buget, a rezultat un scor şi aşa am ajuns la muncitorul necalificat”, spunea Apostolache.

Carpatica Feroviar, oficial Carpatica Feroviar România SA, este o companie de transport feroviar înființată de Guvernul României pe 23 octombrie 2024 ca societate pe acțiuni de interes strategic, cu capital integral de stat.

Carpatica Feroviar reprezintă urmașul CFR Marfă, intrată în faliment, primind mare parte din locomotivele și vagoanele acesteia. Ministerul Transporturilor a exprimat nevoia statului român de a se putea baza astfel pe o societate pentru realizarea transporturilor strategice.