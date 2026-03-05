Cursurile CENAFER sunt destinate atât operatorilor feroviari, cât și persoanelor fizice, a anunțat pentru Club Feroviar directorul general Anna-Maria Dudas.

Cursurile pentru persoane juridice încep în maximum trei săptămâni, iar cele pentru persoane fizice într-o lună. Anul acesta, solicitările din partea companiilor sunt mai puține, „așa că va rămâne mai mult loc pentru persoane fizice".

Costul cursurilor, pentru mecanic de locomotivă: sunt de 7.800 de lei ( în 4 rate) și 7.900 de lei pentru Impiegat de mișcare.

Un mecanic poate câștiga peste 10.000 de lei pe lună net, cu tot cu ore suplimentare. Cursul durează nouă luni: șase luni teorie și practică la CENAFER, trei luni stagiu la operatorul feroviar.

