Consultările au loc într-o perioadă în care investitorii străini vor să știe la ce să se aștepte și ce planuri are Guvernul pentru taxele și impozitele de anul viitor.

Reprezentanții camerelor de comerț din Olanda, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii au fost la Palatul Victoria pentru a discuta cu noii miniștri și cu premierul Luca Niculescu.

Acesta din urmă le-a transmis un mesaj direct, și anume că țara noastră este o destinație sigură pentru banii lor. Pe de altă parte, reprezentanții mediului de afaceri străin au vrut să afle ce se va întâmpla în 2027, dacă vor fi modificări sau creșteri de taxe care le-ar putea afecta afacerile.

Reprezentanții Guvernului au transmis ce prevede programul de guvernare, un program care nu prevede creșteri de taxe, dar care prevede păstrarea cotei unice de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, aceasta fiind și o cerință a mediului de afaceri.