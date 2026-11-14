Unii au petrecut sâmbătă seară în Centrul Vechi. Au animat străduțele cu steaguri și cântece și au făcut pronosticuri la o bere, pe terasă.

Atmosfera a fost întreținută și de suporteri din Germania, Franța sau Anglia.

Turist: „Este uimitor! Toată lumea este foarte amabilă. Toate fetele sunt minunate, băieții sunt minunați. Fetele sunt drăguțe!”

La terase s-au făcut pronosticuri.

Băiat: „3-0 pentru Polonia!”

Băiat: „Eu zic 3-2 pentru Polonia!”

Turist: „Cred că va fi 2-0 pentru Polonia. Îmi amintesc de jucători foarte buni de fotbal: Gheorghe Hagi, Dan Petrescu. Hagi este o legendă!”

Turist: „România va marca prima, Polonia va egala, dar până la urmă tot noi vom câștiga.”

Turist: „Cred că va fi egal. Pentru că Polonia are o echipă mai mică, iar România este o echipă puternică.”

Turist: „Lewandowski este jucătorul meu preferat! România este frumoasă, iar oamenii sunt de treabă. Mă simt foarte bine aici.”

Turist: „Am mai venit acum 10 ani, când România a jucat tot cu Polonia.”

Turist: „Lewandowski este cel mai bun jucător. Sunt sigur că vom câștiga. Știu că echipa României este din ce în ce mai bună, dar și echipa Poloniei este din ce în ce mai bună.”