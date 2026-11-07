Potrivit datelor comunicate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, este vorba despre 836.706 bărbaţi şi 637.217 femei.

Dintre bărbaţii sărbătoriţi cei mai mulţi poartă numele de Mihai - 364.878 şi Gabriel - 341.019.

Alături de aceştia sunt sărbătoriţi duminică şi cei care poartă numele de Mihail - 60.853 de persoane, Mihaita/Mihăiţă/Mihaiţă - 29.023, Gavril - 15.782 şi Mihnea - 12.095.

Se mai întâlnesc următoarele prenume: Gabi - 4.072; Gabita/Găbiţă/Gabiţă - 100; Gavriil - 310; Gavrila/Gavrilă - 5.510; Michi - 91; Mihaila/Mihăilă - 574; Mihalache - 1.196; Mihalcea - 57; Mihu - 62; Misa/Mişa - 49; Misu/Mişu - 1.035.

10 femei cu prenumele Michi, în România

În ceea ce priveşte sărbătoritele zilei, cele mai multe poartă numele Mihaela - 367.003 şi Gabriela - 258.945.

De asemenea, îşi serbează onomastica şi cele care se numesc Gabi - 3.378; Gabita/Găbiţa/Gabiţa - 183; Gavrila - 9; Michi - 10; Mihaiela - 6.405; Mihaila - 734; Mihaita/Mihaiţa/Mihăita - 530; Misa/Mişa - 20.

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri este sărbătorit în ziua de 8 noiembrie.