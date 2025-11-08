8 noiembrie – Ziua Arhanghelilor Mihail și Gavriil. Ce reprezintă această zi și ce nume se sărbătoresc astăzi

Pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești fără de trup, zi de mare sărbătoare pentru credincioși.

În această zi nu sunt cinstiți doar cei doi mari arhangheli, ci și toate cetele îngerești care au rămas credincioase lui Dumnezeu.

Lumea îngerilor și începuturile lor divine

Îngerii au fost creați de Dumnezeu din nimic, ca ființe spirituale, nemateriale și pline de lumină. Biblia nu oferă detalii despre momentul exact al creării lor, însă Sfinții Părinți spun că tăcerea Scripturii s-a datorat faptului că poporul evreu ar fi putut cădea ușor în idolatrie, venerându-i pe îngeri ca pe zei.

Potrivit teologului Dionisie Areopagitul, îngerii sunt împărțiți în nouă cete: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începători, Arhangheli și Îngeri.

Această ierarhie a fost preluată și în pictura bisericească, unde îngerii sunt reprezentați în funcție de rangul lor ceresc.

Fiind ființe spirituale, îngerii nu au trup, sex sau moarte, nu se înmulțesc și comunică prin gânduri, nu prin cuvinte. Totuși, atunci când îndeplinesc o misiune dumnezeiască, pot lua înfățișare omenească, pot vorbi, mânca sau apărea cu aripi strălucitoare.

crestinortodox.ro

Cine sunt cei șapte Arhangheli ai lui Dumnezeu

Tradiția Bisericii pomenește șapte Arhangheli principali: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil.

Mihail – Voievodul oștirilor cerești, purtătorul sabiei de foc, apărătorul credinței și al dreptății divine.

Gavriil – Vestitorul bucuriei, aducătorul celor mai sfinte vești, purtând în mână un crin alb.

Rafail – Tămăduitorul bolilor trupești și sufletești.

Uriil – Luminătorul minților și al celor aflați în întuneric.

Salatiil – Îngerul rugăciunii, mijlocitor pentru întreaga omenire.

Gudiil – Aducătorul de slavă lui Dumnezeu și protectorul celor care fac bine.

Varahiil – Îngerul binecuvântării și al bucuriei dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Mihail – Sabia dreptății și apărătorul lumii

Numele Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”, o chemare la smerenie și credință. El este luptătorul împotriva întunericului, cel care a ridicat oștile cerești împotriva lui Lucifer și a celor căzuți.

Potrivit Scripturii, Arhanghelul Mihail l-a călăuzit pe Lot la ieșirea din Sodoma, a salvat pe cei trei tineri din cuptorul Babilonului, l-a mustrat pe vrăjitorul Valaam și l-a eliberat pe Sfântul Apostol Petru din închisoare.

El este prezent la fiecare judecată dumnezeiască, veghează la căpătâiul celor care trec în lumea de dincolo și va suna trâmbița Învierii, când toți morții vor ieși din morminte.

În icoane, Mihail este redat ca un războinic ceresc, purtând armură, sabie de foc și solzi strălucitori – simboluri ale puterii și dreptății divine.

Sfântul Arhanghel Gavriil – Vestitorul bucuriei și al mântuirii

Numele Gavriil se traduce prin „bărbat-Dumnezeu”. El este cel care a adus pe pământ cele mai sfinte vești. A vestit nașterea Maicii Domnului părinților Ioachim și Ana, i-a anunțat lui Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, i s-a arătat Fecioarei Maria, aducându-i vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu, a mângâiat pe Iosif în vis și a fost primul care a adus vestea Învierii femeilor mironosițe.

În icoane, Gavriil este reprezentat purtând un crin alb, simbol al purității, bucuriei și binecuvântării divine.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil (8 noiembrie)

Ziua de 8 noiembrie este însoțită de numeroase datini și obiceiuri populare. Credincioșii aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți, simbol al luminii care călăuzește sufletul spre Rai.

Se spune că Arhanghelul Mihail ține cheile Raiului și veghează asupra bolnavilor. Dacă un om este aproape de moarte, el se află la căpătâiul său, luptând cu diavolul pentru mântuirea sufletului.

În satele românești, gospodarii coc în această zi „turta areților”, o pâine rotundă aruncată între oi. Modul în care cade turta arată belșugul sau greutatea anului ce urmează.

Tot în această zi se obișnuiește să nu se muncească, pentru a fi feriți de boală și necaz. Cu o zi înainte, sâmbăta, se fac pomeniri pentru cei trecuți la Domnul.

Cine își serbează ziua onomastică de Sfinții Mihail și Gavriil

Peste 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie.

· Derivate din Mihail: Mihai, Mihaela, Mihnea, Mihalache, Mihalcea, Mișa, Mișu, Mihăiță, Michi, Mihăilă, Mihaiela

· Derivate din Gavriil: Gabriel, Gabriela, Gavril, Gavrilă, Gabi, Găbiță, Gabița

