Bucureștiul, reconstruit în Minecraft. Temă de admitere la Universitatea de Construcții

A fost o metodă inedită de a atrage viitori studenți pasionați și de jocuri, și de construcții. Vedem și noi rezultatele chiar acum, la iLikeIT.

Cezar Vlăduț, prorector al Universității Tehnice de Construcții București: „Campania de admitere a mers foarte bine anul acesta, am avut un număr mai mare de candidați față de anul trecut, per total noi spunem că a fost o campanie foarte bună”

Marian Andrei: Ce e interesant e că Minecraftul, în partea creativă a jocului ești invitat să construiești, iar pentru cei care intră anul acesta la facultate jocul a apărut când ei aveau 6-7 ani. Deci cred că a fost natural pentru o parte din studenți să fie atrași așa...

Cezar Vlăduț, prorector al Universității Tehnice de Construcții București: „Noi am plecat de la ideea de multivers si am vrut să-i dăm o față acestui multivers al universității noastre, și cea mai bună metodă a fost în zona de gaming, să mergem către un joc. Evident Generația Z avea 5-6 ani când s-a lansat jocul, așa cum ai spus, au copilărit cu acest joc și am putut să reproducem o parte din ceea ce facem în acest joc.”

Mai multe detalii, în VIDEO

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 18-07-2023 11:32