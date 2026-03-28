Însă, pentru majoritatea, cea mai mare investiție de timp și efort a fost în rochia albă considerată piesă centrală a evenimentului.

”Vreau să probez mai multe modele, dar până acum asta-mi place cel mai mult”.

”În jur de 5.000 de euro aș vrea să dau”.

”Nu contează cât e pentru mine, important e să-mi placă”.

Când finanțarea nu e o problemă, designerii ajung să creeze mireasa 3-în-1.

”Asta este fusta stil prințesă. Mai avem și o fustă scurtă. Și trena aceasta detașabilă”.

”-Mireasa, normal că intră pe ușă!

-Împinsă un pic de la spate...

-Păi, în ajutorul mireselor sunt foarte multe persoane!”.

Susținerea apropiaților e de folos și la achitarea facturii.

”-Cât costă un asemenea ansamblu?

-Toți banii”.

După câteva zeci de încercări, majoritatea viitoarelor mirese rezolvă cel mai problematic aspect.

”Mă simt ca o prințesă, asta m-a făcut să o iau pe asta, să o probez și... n-aș mai da-o jos”.

”Între 4.000 și 6.000 de lei, cam așa am făcut noi o concluzie că ar fi buget mediu”.

Cu ce mai rămâne, viitorul soț își găsește costum. Produs în România, costă de la 4.000 de lei, cu tot cu accesorii.

Contractele prenupțiale, din ce în ce mai dese și la români

Corespondent ProTV: ”Petrecerea de nuntă cu muzică și dans în aer liber, dar și standuri unde se gătește pe loc e parte din feeria unei nunți de vară, dar mulți miri privesc o asemenea alegere ca pe o loterie, pentru că succesul evenimentului depinde de vreme. La un salon de evenimente din Pădurea Luceanca, tot alaiul se poate ascunde în interior, dacă plouă sau începe furtuna. Prețurile pleacă de la 85 de euro, pentru meniul cu 4 feluri, plus 30 de euro de persoana pentru băuturi. Închirierea spațiului este inclusă în costuri, câtă vreme ce numărul de invitați este cel puțin jumătate din capacitatea localului”. ​

”-Pentru câte persoane o să pregătiți tortul?

-120-140.

-Cam asta e marja, până în 150, sperăm noi”.

Contează și numărul meselor, pentru cei care care vor un decor ecologic.

Alexandra Stancu, designer: ”Pornește de la 3-400 de euro, în funcție de ce volum își dorește mireasa sau mirele sau amândoi. Într-adevăr, invitații nu s-ar vedea neapărat de pe o parte pe alta”.

Cât despre verighete... la tombola târgului de nunți e pusă în joc o pereche în valoare de 5.000 de euro.

”Pe verighete se văd niște texturi, care imită cumva suprafața lunii. Și diamant negru, și diamant alb”.

În premieră, la târgul de nunți sunt prezenți și notari publici, care îi aduc pe îndrăgostiți cu picioarele pe pământ: îi consiliază gratuit pe miri pe tema protecției banilor și a bunurilor.

Reporter: Contractele prenupțiale există la noi?

Andreea Păun, notar public: Da, există la noi, din ce în ce mai des, asta mă bucură. Poți să faci asta și după căsătorie. Regula prevăzută de Codul Civil este că trebuie să treacă un an ca să-ți poți schimba regimul matrimonial”.

Din 5 căsătorii încheiate în România, doar 4 trec proba timpului.