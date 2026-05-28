O taxă europeană aplicată industriei jocurilor de noroc online ar putea aduce aproximativ 13,3 miliarde de euro în următorii șapte ani, arată estimările făcute de Comisia Europeană. În același timp, eventualele taxe aplicate companiilor crypto și giganților tehnologici americani, precum Google sau Amazon, ar putea genera venituri suplimentare de circa 20 de miliarde, respectiv 35 de miliarde de euro pe durata întregului exercițiu bugetar, notează Politico.

Executivul european încearcă să estimeze cât ar putea încasa din aceste noi surse de venit, în condițiile în care statele membre nu reușesc să ajungă la un acord privind finanțarea bugetului comun al UE.

Propunerile privind taxarea jocurilor de noroc, a companiilor crypto și a marilor platforme digitale au fost susținute de Parlamentul European, ca soluție pentru deblocarea negocierilor privind noile „resurse proprii” ale Uniunii. Totuși, planul riscă să întâmpine opoziție din partea unor state membre, ceea ce ar putea împiedica adoptarea sa.

Comisia estimează că o taxă de 3% aplicată anumitor venituri ale marilor companii digitale ar aduce aproximativ 5 miliarde de euro anual la bugetul UE. Măsura ar afecta în principal companii americane și ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, mai ales în contextul temerilor unor guverne europene privind eventuale represalii comerciale.

Pentru estimări, Comisia a folosit ca punct de plecare taxele digitale deja aplicate în Italia, Spania și Franța.

În ceea ce privește sectorul jocurilor de noroc online, o taxă de 3% pe cifra de afaceri netă ar putea genera aproape 1,9 miliarde de euro pe an. Măsura ar putea întâmpina rezistență din partea Maltei, unde industria pariurilor are o pondere importantă în economie.

Executivul european mai estimează că o taxă de 0,1% aplicată tranzacțiilor cu criptomonede ar putea aduce între 3 și 4 miliarde de euro anual la bugetul UE. În plus, o taxă pe câștigurile de capital din crypto ar putea genera între 1 și 2,4 miliarde de euro pe an.

Totuși, Comisia avertizează că potențialul real de încasare din taxarea criptomonedelor este dificil de evaluat, din cauza lipsei de date suficiente.

Noile taxe ar complica și mai mult negocierile pentru bugetul comun

Noile calcule complică și mai mult negocierile dintre statele membre privind viitorul buget european. Cipru, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, urmează să prezinte în jurul datei de 10 iunie o nouă variantă a structurii bugetului, cu cifre și alocări revizuite.

Pentru a intra în vigoare, noile taxe europene — denumite „resurse proprii” — trebuie aprobate în unanimitate de toate cele 27 de state membre.

Veniturile suplimentare sunt destinate finanțării bugetului comun al UE pentru perioada 2028–2034, estimat la aproape 2.000 de miliarde de euro, sumă care include și rambursarea datoriilor contractate prin programul european de relansare economică post-pandemie.

În propunerea inițială prezentată în iulie, Comisia Europeană a inclus și alte surse de venit, precum taxa pe importurile cu emisii ridicate de carbon (CBAM), taxe pe emisiile de carbon, deșeurile electronice nereciclate, veniturile din tutun și profiturile companiilor.

Cu excepția taxei CBAM, toate celelalte propuneri au întâmpinat opoziție puternică în Consiliul UE. Franța a transmis deja că nu va accepta un acord bugetar fără introducerea unor noi resurse proprii consistente.

Pentru a depăși blocajul, mai mulți lideri europeni au cerut Comisiei să analizeze variantele propuse de Parlamentul European, în cadrul unui summit informal desfășurat în Cipru, în luna aprilie.