Pe piața neagră, arsenalul confiscat valora peste două milioane de euro. Cele mai multe pistoale sau puști provin din Turcia, Franța și Bulgaria, unde armele cu bile de cauciuc pot fi cumpărate doar cu buletinul.

Un atac grav a fost înregistrat în februarie, în Capitală, când un cetățean turc a tras șase focuri de armă spre terasa unui club. Arma folosită ar fi fost adusă din Turcia.

Angelo Badea, director adjunct al Directiei Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase: „În ultima vreme vedem foarte multe arme din Turcia. Sunt introduse în România de către autori, fie personal, fie prin intermediul firmelor de curierat sau societăților de transport mărfuri sau persoane. Am avut o situație în care, în interiorul unui autoturism, am găsit în portbagaj, cred că 18 arme de vânătoare letale”.

Armele deținute ilegal sunt numite de polițiști „ghost guns”, adică arme fantomă, întrucât au seriile de identificare șterse. Costă mai mult decât cele cumpărate legal.

Angelo Badea, director adjunct al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase: „Armele semiautomate, deci vorbim clar de cele ilegale. Prețul unei arme semiautomate variază între 1.000 și 3.000 euro, iar în cazul unei arme automate între 3.000 și 10.000, dar depinde de la caz la caz, de modul în care se prezintă, de cum e păstrată”.

Potrivit Poliției Române, în prezent peste 70.000 de români dețin legal arme de foc letale și neletale, supuse autorizării. Doar anumite categorii de persoane pot obține dreptul să dețină o armă de foc și doar dacă sunt apte medical. Armele trebuie ținute în casă, încuiate, și doar persoanele care fac pază au drept să le poarte asupra lor. Pe lângă cei 70.000 care le dețin legal, sunt însă tot mai mulți români care își procură arme ocolind legea.