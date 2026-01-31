Potrivit, organizatorilor de nunți minimalismul este cuvântul cheie și se regăsește în toate detaliile de la decoruri, până la rochie și flori. Iar, pentru invitați sunt pregătite demonstrații live, de gătit baruri tematice, ori portrete cari-caturizate.

Spațiul ales de miri pentru cea mai frumoasă zi din viața lor, impune stilul nunții.

Alin Caraman, organizator de nunți: „Există acest trend de a avea două locații în una. Una complet la exterior, dar având tot timpul un backup de interior. Există locații cu tavan complet transparent, pentru a da impreia de natură. Au apărut locații în mijlocul pădurii, închipuiți-vă o nuntă între stejari, cu lumini arhitecturale”.

Și meniul se schimbă și include experiențe pentru invitați. Apar stații de gătit live și baruri tematice, alese după gusturile mirilor.

Ivona Nenu, organizator de nunți: „Vobim despre cornere, cornere surpriză, bucătari care pot face în exteriorul locației un live station de paste, de sarmele, de clătite. Avem baruri, orice putem pune înainte cuvântului bar, sushi bar, clătite bar, gogoși bar, lemonade bar”.

Decorurile sunt și ele tot simple. Se folosesc lumânări și aranjamente florale suspendate. Culorile sunt puține – alb, verde, crem, iar mirii nu mai stau la masă separat, ci alături de invitați.

De asemenea, sunt schimbări și pentru coafura și rochia miresei.

Andreea Veneciuc, designer: „Trendurile internaționale se îndreaptă către un minimalism, dar un minimalism construit. Funde teatrale, tăieturi. Albul optic rece nu se mai poartă, nu se potrivește cu toate tipurile de piele și atunci mergem către un ivoire, carte culoarea untului, pearl blush”.

Adrian Perjovsky: „Observăm coafurile foarte sleek, lipite de cap, și cuvântul cheie este liquid gloss, acel aspect foarte lucios, ca de oglindă. Avem cocuri foarte bine finisate, împletituri, coadă de cal, avem totuși și partea de coafuri cu volum care este inspirată din coafurile retro”.

Și machiajul este simplificat.

Dana Petrina, make-up artist: „Se poartă trendul transparent, machiajul ochilor în culori irizante, liniile de tuș cu maron, prună intens. Nu se mai poartă machiajele dure”.

Iar pentru invitați, mirii aleg colțuri interactive, cabine video - pentru ca apropiații să lase mesaje video, caricaturi făcute pe loc sau mărturii personalizate.

