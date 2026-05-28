În forma actuală, proiectul aduce lefuri mai mari pentru debutanți și propune premii de performanță de anul viitor. Între timp, unii dintre bugetari au declanșat proteste, deși proiectul este încă în dezbatere.

Mai mulți angajați din Sănătate, în mare parte asistenți medicali și infirmieri, au protestat, nemulțumiți de noile calcule din lege. De exemplu, salariul unui asistent medical care lucrează la camera de gardă de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu ar putea fi diminuat, în teorie, după ce sporul pentru pediatrie, cuprins între 10% și 15%, ar urma să dispară din noua lege. Totuși, diferențele vor fi acoperite prin plăți compensatorii.

Rareș Rădulescu, asistent de cameră de gardă: „2.000 salariul, care este foarte mic - este sporul de trei ture este de 15%. Sporul de pediatrie era de 12% și există sporul de sâmbătă și duminică și sărbători naționale - noi nu stăm acasă și ele ar fi trebuit să fie plătite și toate aceste sporuri se vor reduce la 20%”.

Toni Popescu, medic chirurg: „Secțiile de cardiologie au un deficit foarte mare de personal - este imposibil să lași cardiologia fără spor, să lași pneumologia fără spor, medicina internă și este anormal să tai sporurile la o secție de terapie la primiri urgență. Erau între 12 și 15%, iar acum sunt eliminate”.

În alte cazuri, noua reașezare a meseriilor în funcție de mai mulți coeficienți a stârnit nemulțumiri.

Medic: „Eu sunt medic stomatolog într-o școală, am un coeficient de 1,76, un educator, o învățătoare cu studii medii are un coeficient mai mare ca al meu - aproape de 2 sau 2 și ceva - cu studii medii”.

La discuțiile purtate cu sindicatele din Sănătate, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că ia în calcul o revizuire a sporurilor, iar plata gărzilor va fi actualizată la salariul acordat în prezent și nu la cel din 2018, cum e acum.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii: „Având în vedere că este cea mai mare alocare pentru familia ocupațională, să putem rezolva cele mai multe probleme pentru sănătate, este un domeniu prioritar”.

Angajații Fiscului, nemulțumiți de condițiile din noua lege

Eliminarea unor sporuri i-a nemulțumit și pe unii dintre angajații ANAF, care au protestat spontan timp de două ore.

Silvia Lazăr, inspector ANAF: „Nu mai avem, doamnă, niciun spor, de ce ne amăgesc că se introduc sporuri în salarii, nu ne introduc”.

Mariana Manea, inspector: „Nu poți să trimiți un om în control la orice multinațională, la orice firmă și el să aibă un salariu de 7-8.000 de ron cât are casierul de acolo”.

Pentru angajații ANAF, noul proiect de lege introduce de anul viitor prime de performanță, similare cu cele anunțate pentru învățământ. Criteriile vor fi stabilite de Fisc și de Ministerul de Finanțe.

Negocieri cu profesorii

Între timp, negocierile au continuat cu sindicatele din educație, care au ajuns la discuții joi după-amiază.

Corespondent Știrile ProTV: „Noua lege aduce câteva schimbări și pentru profesori. În primul rând, unele sporuri nu se mai regăsesc, cum este cel pentru dirigenție, de 10%, dar și sporul de uzură neuropsihică, tot de 10 procente. În același timp, anumite sporuri sunt reduse, cum este cel acordat pentru zone izolate și mediul rural, care scade de la 20% la 15% din salariu. Sporul pentru învățământ special, de 15%, este eliminat, iar sporul de handicap va fi inclus în formula de calcul a salariului. Dacă ne uităm la simulările făcute, lucrurile stau în felul următor. Un profesor gradul I, cu studii superioare și vechime, ar urma să aibă un salariu brut de puțin peste 10.200 de lei în 2026, iar anul viitor ar putea scădea cu vreo 597 de lei. Diferența ar urma să fie însă compensată. În schimb, profesorii debutanți ar avea o creștere medie de 17%, salariul brut urmând să crească de la 6.700 lei la 7.700 lei în 2027”.

Sindicaliștii susțin că noul salariu al tinerilor ar fi tot sub cel promis în negocierile din timpul grevei din 2023.

Marius Nistor, președintele sindicatului „Spiru-Haret”: „Să revenim la grila de salarizare din 2024, să adaptăm la o grilă, dar debutantul să ajungă la salariul minim brut pe economie - asta e condiția obligatorie - astea sunt angajamentele”.

Pentru profesori, proiectul propune acordarea primei de performanță de până la o cincime din salariul de bază.

Corespondent Știrile ProTV: „Discuțiile de aici, de la Ministerul Muncii, s-au încheiat în urmă cu puțin timp. Au existat și declarații de presă din partea ministrului interimar al muncii, Dragoș Puslaru. În funcție de problemele semnalate, autoritățile, alături de reprezentanții sindicaliștilor, încearcă să găsească soluții astfel încât să îmbunătățească acest proiect de lege a salarizării.

„Am avut o discuție onestă care va duce la un rezultat„, acesta a fost mesajul de final al ministrului interimar al Muncii. Evident că lucrurile diferă de la un sector la altul. Pentru o educație este alocată o sumă de 1,75 de miliarde de lei dintr-un total de 8 miliarde. Acesta este impactul financiar a legii salarizării, impact agreat cu Comisia Europeană și, evident, în această sumă de 1,75 de miliarde de lei ar trebui incluse toate majorările salariale pentru profesori, în special pentru profesorii de butanți, dar găsită și o soluție pentru nemulțumirile pentru problemele semnalate de sindicaliști.

Și aici cea mai mare nemulțumire este legată de indemnizația pentru ora de dirigenție. Însă, spuneau liderii sindicali în urmă cu puțin timp, împreună cu autoritățile încearcă să găsească o variantă, o formulă astfel încât această creștere, care reprezintă 10% din salariul de bază, să fie acordată și de anul viitor și, de asemenea, vor fi modificați și anumiți co-eficienți din grilă pentru persoanele care primesc în prezent sporul de doctorat. Vorbim, așadar, de un proiect de lege, un draft care se află în dezbatere publică, care va suferi modificări. De altfel, și mâine sunt chemate la negocieri sindicatele din Apărare și Ordine Publică”.