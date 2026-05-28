Anchetatorii au găsit în locuință și mai multe obiecte care par de cult satanist și spun că suspectul era consumator de droguri.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!.

Cei doi frați, Alex și Vlad, aveau 39 și 40 de ani. Locuiau cu bunica maternă, în vârstă de 83 de ani, care i-a crescut într-un bloc din Târgu Jiu. Vecinii nu au mai văzut-o pe bătrână din ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva propriei fiice - mama băieților - cu care avea adesea scandaluri.

Oamenii au sunat la poliție, iar agenții au spart ușa locuinței. Înăuntru au descoperit trupul neînsuflețit al bunicii și al nepotului mai mare. Fratele său își luase viața în camera lui, după ce a blocat ușa cu o canapea.

Vecină: „Au dat telefon vecinii, am mers la ușă sus să auzim dacă se aude telefonul, nu se auzea nimic”.

Vecin: „Cu o macetă de aia, de anul trecut a cumpărat-o, că i-a amenințat că îi omoară. Cică îi măcelării, nu vă doresc să vedeți ce e."

Cei doi frați studiaseră artele și doar cel mare lucra la un magazin. Cel mic, Alex, avea probleme psihice pentru care a și fost internat în trecut, spun procurorii. În plus, era suspect într-un dosar pentru consum de droguri. În camera lui anchetatorii au găsit ferestrele acoperite cu pături. Iar pe perete un tablou - cel mai probabil pictat de el - în care e detaliată o călătorie prin Iad. Apropiații spun că tânărul vorbea adesea despre Lucifer.

Carmen Ionică, mama băieților: „Avea probleme psiho-emoționale, clar, pe care nu a vrut să și le rezolve, pentru că eu nu am putut să mai fac nimic cu ei. Ea daca mă vedea că vorbesc zicea că îl montez împotriva ei, nu puteam să vorbesc cu copilul meu, făcea scandal."

Procuror Cristi Onescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj: „Avea un comportament turbulent suspectul, adică presupusul autor. Din câte am înțeles, era în desfășurare o anchetă privind domeniul drogurilor. Am înțeles că ar fi avut calitatea de suspect, un caz neobișnuit la ce am văzut acolo. Nu știu cum a trecut neobservată situația dumnealui”.

Certuri existau inclusiv între nepoți și bunica, spun vecinii. Dar bătrâna a refuzat să ia măsuri de protecție împotriva celor doi frați.

Vecină: „De când a murit soțul doamnei, de 13 ani, se certau încontinuu și eu îi tot ziceam. Doamnă, vă omoară ăștia, i-a spart ușa, i-a spart frgidere, geamurile, tot i-au făcut, ei i-a părut rău de ei și uite că de mâna lor muri”.

Anchetatorii așteaptă acum rezultatele analizelor pentru a vedea dacă autorul celor două crime consumase substanțe interzise înainte de a-și omorî bunica și fratele.