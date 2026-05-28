Populația este deja înghesuită într-o fâșie minusculă de pământ de-a lungul coastei, relatează Reuters.

Israelul controlează efectiv 64% din mica fâşie de coastă, bombardată până la ruine de asaltul militar israelian de doi ani care a urmat atacului Hamas din 2023 asupra sudului Israelului.

În cadrul unui armistiţiu negociat de SUA în octombrie, care nu a reuşit să oprească atacurile israeliene sau să asigure dezarmarea Hamas, trupele israeliene trebuiau să se retragă la o „Linie Galbenă” care delimita întinderea controlului lor. Marcată pe hărţile militare, acea linie plasa 53% din Gaza sub controlul Israelului, Hamas controlând restul.

Reuters a relatat că Israelul a mutat unilateral blocurile de beton care marchează Linia Galbenă pe teren mai adânc în teritoriul controlat de Hamas. Hărţile publicate de armată în martie arătau o zonă restricţionată mai mare, care, potrivit analiştilor, izolează aproximativ 64% din teritoriul total al Gazei.

Netanyahu a afirmat în repetate rânduri în declaraţii publice că armata controlează peste 60% din Gaza. Vorbind joi într-o colonie din Cisiordania ocupată, liderul israelian a spus că Israelul va ocupa o parte şi mai mare din Gaza. „Eram la cincizeci, am trecut la şaizeci. Directiva mea este să trecem la – să mergem pas cu pas”, a spus Netanyahu joi. „În primul rând, şaptezeci. Să începem cu asta. Îi presăm (pe Hamas) din toate părţile. Ne vom ocupa de ceea ce rămâne”, a adăugat el.

Israelul intensifică atacurile în Gaza în ciuda armistițiului

Netanyahu descrie teritoriul pe care Israelul l-a capturat în Gaza, Siria şi Liban ca „zone tampon” care pot preveni potenţiale atacuri ale militanţilor în urma asaltului condus de Hamas în 7 octombrie 2023, ceea ce a declanşat războiul din Gaza.

Palestinienii consideră extinderea zonei tampon a Israelului în Gaza ca parte a unei strategii de strămutare permanentă a acestora, indicând declaraţii ale unor miniştri de rang înalt, inclusiv ale şefului apărării, Israel Katz, care au afirmat că doresc să încurajeze „migraţia voluntară” din Gaza.

Directiva lui Netanyahu vine în contextul în care Israelul îşi intensifică atacurile în Gaza, despre care afirmă că vizează liderii de rang înalt ai Hamas implicaţi în atacurile din 2023. Marţi, Israelul l-a ucis pe şeful aripii armate a Hamas, la zece zile după ce l-a ucis şi pe predecesorul său.

Oficialii din domeniul sănătăţii din Gaza afirmă că un atac suplimentar din noaptea de miercuri, despre care Israelul a spus că a vizat doi lideri Hamas, a ucis cel puţin 10 persoane, inclusiv cinci copii, şi a rănit alte 18. Acest atac a avut loc în timp ce palestinienii sărbătoreau festivalul musulman Eid al-Adha, pe care mulţi din Gaza l-au sărbătorit adunându-se în tabere de corturi şi în clădiri bombardate.

Oficialii din domeniul sănătăţii afirmă că atacurile israeliene au ucis peste 900 de persoane de la încheierea armistiţiului, în timp ce Israelul susţine că patru soldaţi au fost ucişi de militanţi în aceeaşi perioadă.

Israelul şi Hamas rămân într-un impas în negocierile privind promovarea unui plan american pentru Gaza, care ar prevedea retragerea trupelor israeliene şi dezarmarea Hamas.