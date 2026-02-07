În căutare de verighete, fotografi sau chiar destinații pentru luna de miere, mulți au vizitat în acest weekend mai multe târguri de profil.

Au putut să beneficieze și de reduceri, unele și de 75%, în funcție de furnizor.

În șir indian, așa au intrat viitorii miri la târgul de nunți din Capitală. Deși la intrare s-a format o coadă de câteva sute de metri, nimic nu i-a împiedicat pe tineri să caute cele mai bune oferte.

Rochiile de mireasă, de exemplu, pornesc de la 1.200 de lei.

Fată: „M-ați prins într-un moment foarte emoționant pentru mine, suntem la probă și vom alege modelul, nu mă pot hotărî deocamdată, este primul model și este prima rochie din viața mea probată."

Fată: „Acum trei săptămâni am decis să facem nunta, la noi e totul așa... pe val, dintr-o dată și acum am venit la târg să ne alegem. Undeva 4.000 – 6.000 de lei este bugetul pentru rochie."

Pe lângă mame, soacre, surori și prietene și-au dat cu părerea și viitorii soți.

Bărbat: „Sunt viitorul soț aici, dătător cu părerea de serviciu. Nu, din nefericire pentru mine, nu am avut de ales. Dacă mi s-a zis să vin aici să-mi dau cu părerea, cu mare drag."

Emoționați, viitorii miri au trecut rând pe rând pe la standurile la care proprietarii de restaurante, fotografii, trupele sau cei care fac aranjamente florale își prezentau oferta.

Când vine vorba de flori, multe cupluri speră să își spună povestea de dragoste și prin intermediul decorului.

Ca să vă faceți o idee, un aranjament din flori naturale, pentru o singură masă, costă între 250 și 800 de lei.

Și cum seara cea mare trece într-o clipă, mirii își fac temele și pentru luna de miere. În cazul unor destinații, agențiile de turism fac reduceri de 20%.

Cosmin Neacșu, manager agenție de turism: „Peste 60% simt că vor fi foarte obosiți după nuntă și vor să se relaxeze, dar nu vor să petreacă tot sejurul la hotel. Vor să combine o insulă frumoasă, exotică, și cu niște activități locale și atunci cei mai mulți s-au interesat de destinații precum Mauritius, Seychelles."

Un târg asemănător a avut loc și în Bistrița-Năsăud.

Fată: „După verighete, după rochii, după costume, de toate. La noi e aur galben.”

Pentru anul acesta, multe restaurante mai au disponibile doar zilele de vineri sau duminică.