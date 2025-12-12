Beneficiile neștiute pentru șomerii care aleg să se angajeze. Pot primit sume importante de la stat. „Te ajută lună de lună”

Stiri Sociale
Numărul șomerilor se apropie de o jumătate de milion de persoane. Mulţi dintre cei aflaţi în această situaţie nu ştiu însă că pot primi stimulente financiare de la stat dacă se angajează.

Delia Bîrla

De exemplu, pentru o slujbă aflată la mai mult de 50 de kilometri de domiciliu, primesc 13.000 de lei, primă de instalare, sau pot opta să li se acopere o parte din chirie.

Andreea s-a mutat în București în urmă cu o lună. A aflat de la o prietenă că poate să primească bani pentru chirie și s-a gândit să aplice și ea. Acum așteaptă să vadă dacă este eligibilă pentru prima de relocare.

Andreea Grimișteanu: „E importantă această sumă de bani având în vedere că este și primul job, abia intrăm în câmpul muncii, cheltuielile cu chiria sunt complicate. Este un avantaj foarte mare, te ajută lună de lună să plătești o parte din chirie”.

De acest sprijin beneficiază cei care se mută la peste 50 de kilometri pentru a-și găsi un loc de muncă. Prima de instalare este de 12.500 de lei iar cea de relocare - de până la 900 de lei, lunar, maximum trei ani, pentru acoperirea chiriei și a utilităților. Programele se adresează celor angajați cu normă întreagă pe cel puțin 12 luni și înregistrați înainte ca șomeri la agenția de ocupare a forței de muncă.

Cristina Ceban, specialist resurse umane: „Creșterea este moderată, dar constantă, și indică o încetinire a capacității pieței muncii de a absorbi forța de muncă pe fondul unui dezechilibru tot mai vizibil între competențele disponibile și cererile angajatorilor. Orașele mari și zonele periurbane concentrează oportunitățile, în timp ce satele și orașele mai mici, îndepărtate de poli economici, au opțiuni mai limitate, iar șomajul este subraportat.

ANOFM are mai multe programe pentru cei care se angajează - 1.000 de lei prima de activare, şi subvenții pentru transport de până la 55 de lei pe zi. În București, șomerii peste 30 de ani pot să devină ucenici iar angajatorii lor vor lua 2.250 lei pe lună pentru fiecare.

Exista cerere de muncă în aproape toate sectoarele economiei. Potrivit ANOFM, la nivel național sunt disponibile peste 31.000 de posturi. Cele mai multe sunt pentru șoferi, curieri și muncitori necalificați în construcții și producție.

Dată publicare: 12-12-2025 19:55

