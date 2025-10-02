INS: Rata șomajului a urcat la 5,9% în august. Peste 480.000 de români sunt șomeri

Stiri externe
02-10-2025 | 10:44
tineri somaj

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a crescut uşor în luna august, la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste cea din luna precedentă, numărul estimat al şomerilor fiind de 481.000 persoane, potrivit datelor INS, publicate joi.

autor
Vlad Dobrea

Rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile fiind 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,5% în cazul celor de sex feminin).

"Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie - iunie 2025", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna august 2025 (5% în cazul bărbaţilor şi 4,5% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 75,7% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna august 2025.

Sursa: Agerpres

