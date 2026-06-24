Sondajul, care a durat cinci zile și s-a încheiat luni, a arătat, de asemenea, că războiul afectează puternic popularitatea lui Trump, ratingul său de aprobare scăzând la 34%, revenind la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie.

Doar 23% dintre americani — inclusiv doar jumătate dintre republicani — consideră că SUA se află acum într-o poziție mai puternică față de Iran comparativ cu cea de dinainte de război, a arătat sondajul.

Aproximativ 35% dintre respondenți consideră că se află într-o poziție mai slabă, iar restul au declarat că nu sunt siguri sau că poziția SUA este aproximativ aceeași ca înainte.

Trump și președintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat, pe 17 iunie, un acord preliminar care ar urma să redeschidă rutele de transport al petrolului și gazelor naturale blocate de conflict, reducând totodată presiunea economică exercitată de SUA asupra Iranului.

Acordul a dus la o scădere rapidă a prețurilor globale la țiței, deși pentru majoritatea americanilor prețul benzinei rămâne considerabil mai ridicat decât era înainte de atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul. Iranul a răspuns la atacul inițial cu lovituri care au blocat o cincime din comerțul mondial cu petrol și au avariat instalațiile energetice ale aliaților regionali ai SUA.

Nu merită costurile

Doar 24% dintre americani consideră că războiul cu Iranul a meritat costurile, a arătat sondajul Reuters/Ipsos. Jumătate dintre respondenți au afirmat că conflictul nu a meritat, iar restul nu erau siguri.

Aproximativ 63% dintre americani consideră improbabil ca acordul semnat de Trump să conducă la o pace durabilă între cele două țări. Aproximativ jumătate dintre republicani și opt din zece democrați au afirmat că este puțin probabil ca acordul să aducă pacea. Doar 18% dintre americani — inclusiv 10% dintre democrați și 34% dintre republicani — consideră că o pace durabilă este probabilă.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 după ce a promis că va reduce inflația și va ține America departe de războaie costisitoare în străinătate. Imaginea sa politică s-a bazat mult timp pe trecutul său de dezvoltator imobiliar specializat în încheierea de afaceri și de vedetă de televiziune de reality show.

Rata de aprobare a lui Trump în ceea ce privește costul vieții, de 22%, s-a situat aproape de cel mai scăzut nivel din timpul președinției sale și sub rata de aprobare a predecesorului său democrat de la Casa Albă, Joe Biden, la sfârșitul mandatului acestuia.

Alegerile intermediare se apropie

Trump și-a început actualul mandat cu un rating de aprobare de 47%, dar popularitatea sa a avut de suferit pe fondul ratelor ridicate ale inflației, precum și al controverselor legate de eforturile sale agresive de a-i deporta pe cei aflați ilegal în țară, care au inclus confruntări mortale cu activiștii pro-imigrație.

Scăderea popularității sale ar putea afecta aliații săi republicani atunci când aceștia își vor apăra majoritatea în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat că doar 17% dintre alegătorii independenți înregistrați au declarat că ar vota pentru candidatul republican din circumscripția lor dacă alegerile ar avea loc astăzi, comparativ cu 34% care au spus că l-ar alege pe candidatul democrat.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos a arătat că doar 37% dintre americani aprobă modul în care Trump a gestionat problema imigrației, cel mai scăzut nivel din mandatul său și în scădere față de 40% în sondajul anterior Reuters/Ipsos.

Cel mai recent sondaj a cuprins răspunsurile a 1.262 de adulți din SUA la nivel național, iar rezultatele sale au o marjă de eroare de 3 puncte procentuale în ambele direcții.