Un profesor doctor din Spania și unul din Vietnam fac verificări în teren. Vor să vadă cum sunt întreținute terenurile unde au fost descoperite resturile unor dinozauri.

Sunt importante și experiențele oferite turiștilor, așa că gazdele s-au pregătit, ca să-i impresioneze.

Dr. Iván Cortijo Sánchez, expert UNESCO: ”Îmi place, este o tradiție recuperată de tineri. Este prima dată când văd așa ceva!”.

În ajun de Sânziene, cei doi experți UNESCO au descoperit obiceiurile dedicate acestei sărbători populare.

La fel ca turiștii, au fost puși să coasă ori să gătească după obiceiurile din Țara Hațegului. Aceste experiențe fac parte din evaluare.

Cei doi experti UNESCO au străbătut și cărările din munții unde au fost descoperite primele fragmente osoase de dinozaur. Primele concluzii sunt bune.

Dr. Iván Cortijo Sánchez, expert UNESCO: ”Suntem aici pentru a împărtăși experiențe, pentru a învăța unii de la alții și pentru a vedea munca reală a personalului de la geoparc, să susținem strategiile de dezvoltare”.

”Aveți un geoparc minunat, aveți oameni minunați”

”Prof. dr. Tran Tan Van, expert UNESCO: Aveți un geoparc minunat, aveți oameni minunați, localnici atât de entuziazmați și aveți un excelent sit geologic, pe care îl vom vedea în următoarele zile.

Reporter: Poate fi acest geoparc un exemplu pentru altele din lume?

Prof. dr. Tran Tan Van: Desigur, este de succes și, de ce nu, alături de alte geoparcuri din România, poate fi un bun exemplu”.

Cristian Ciobanu, reprezentant Geoparcul Țara Hațegului: ”Ne-am dori să calculăm un impact economic, social, e aproape imposibil, dar se simte, se vede, în primul rând că patrimoniul ăsta al fosilelor de dinozaur a intrat în panteonul valorilor numeroase ale Țării Hațegului, e un indicator, apoi creșterea cantității și calității turismului în zone, e un alt indicator, investițiile care au venit aici”.

Geoparcul Țara Hațegului e administrat de Universitatea din București. Instituția vrea să construiască un sediu nou, care să le ofere turiștilor condiții moderne de vizitare.

Marian Preda, rector Universitatea București: ”În perioada următoare vom intensifica și mai mult prezența universității din București, o să fie o perioadă de tranziție, de aproximativ 2 ani, în care să finalizăm proiectarea și execuția noii clădiri, după care sperăm să putem oferi condiții mult mai bune pentru cei care vizitează regiunea”.

Evaluarea UNESCO - care durează aproximativ 2 ani - se face din 4 în 4 ani. Țara Hațegului face parte din rețeaua mondială de aproape două decenii.