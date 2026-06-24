Informațiile despre bombardament nu au fost incluse în buletinele de știri din 22 și 23 iunie difuzate de Pervîi Kanal, Rossia 1 și NTV, scrie publicația independentă Meduza.

Atacul și raportul oficial privind consecințele acestuia, publicat de autoritățile locale, nu au fost menționate nici măcar în anunțurile de știri care au precedat principalele jurnale, așa cum s-a întâmplat anterior în cazul atacurilor cu drone ucrainene asupra Moscovei.

Pe 22 iunie, în edițiile de știri de la prânz și de seară ale Pervîi Kanal, Voronejul a fost menționat doar în legătură cu un comunicat al FSB, potrivit căruia în oraș a fost reținut un „agent ucrainean”.

Bloggerii pro-război („Z-bloggeri”)

Bloggerii ruși pro-război de pe Telegram s-au declarat revoltați de tăcerea televiziunilor federale, mai spune sursa citată.

„Am pierdut o oră uitându-ne la postul Rossia 24. Demisia lui Starmer, datoria publică a Marii Britanii, rechini, inteligență artificială, Iran, SUA, petrol, examenul EGE, producția de lapte, recoltele, ploile torențiale din Moscova... Despre atacul cu rachete asupra Voronejului – niciun cuvânt”, au scris autorii canalului de Telegram Verum Regnum (68.500 de abonați).

Alți comentatori au remarcat că Vladimir Putin, care pe 22 iunie participa la Moscova la evenimentele dedicate împlinirii a 85 de ani de la începutul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, desfășurate aproape simultan cu atacul asupra Voronejului, nu a comentat deloc incidentul.

„Până acum nu a existat nicio reacție oficială din partea președintelui – probabil că «încă nu i-au adus mapa»”, a scris canalul „Romanov Light” (148.000 de abonați).

Popularul canal de Telegram „Rybar”, apropiat de Ministerul rus al Apărării și cu aproximativ 1,5 milioane de abonați, a criticat locuitorii din Voronej pentru că au publicat pe rețelele sociale imagini cu urmările atacului. Autorii canalului au dedicat doar câteva rânduri atacului și consecințelor sale în raportul lor din 22 iunie.