Navele fac deja coadă la platforma pentru mărfuri generale, care pot fi descărcate pe roți, rapid și eficient.

Prima navă care a acostat aduce din China componente pentru un parc eolian din comuna gălățeană Frumușița.

Dan Tivilichi, directorul APDM Galați: „Prima navă care acostează după mai bine de 38 de ani în bazinul din Bazinul Nou. Valoarea totală a investiției depășește 20 de milioane de euro.”

Transportatorii fac deja coadă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nava roșie pe care o vedeți în spatele meu așteaptă în radă pentru a intra la descărcare. Face parte din cele 52 de transporturi care vor ajunge aici, în portul Galați, cu marfă adusă din China.”

Procedura de introducere a navei în port reprezintă ea însăși o premieră.

Ciprian Cotiga, șef Serviciu Pilotaj, AFDJ Galați: „A fost introdusă cu pupa, datorită faptului că nava avea propriile macarale pentru descărcat. Este o navă specializată.”

Iar odată cu finalizarea platformei multimodale – în decembrie 2026 – vor fi aduse în Portul Galați și mărfuri în containere. România nu are în prezent pe Dunăre niciun port pentru containere de mărfuri.