Asta după ce, în seara precedentă, a plouat aproape la fel de mult. Autoritățile au emis pe parcursul zilei trei mesaje Ro-Alert de cod roșu și portocaliu.

La Craiova, zeci de străzi au devenit lacuri după o rupere de nori. Apa a trecut de un metru, așa că mulți și-au abandonat mașinile. Alții și-au luat inima în dinți și au continuat drumul.

Blocați în magazine, mai mulți oameni au fost evacuați de pompieri.

Reporter: „Ați mai pățit din astea?”

Localnică: „Nu, am 47 de ani, dar niciodată.”

Localnic: „Trei ore stăturăm în magazin.”

Localnică: „Am rămas blocați 4 ore și jumătate.”

Un tânăr a luat-o prin apă cu hainele și telefonul într-o pungă.

Localnic: „Niciodată nu credeam că sistemul de canalizare și infrastructura poate să ajungă în halul acesta.”

Reporter: „Ți-ai pus hainele la pungă?”

Localnic: „Da, pentru că am și electronice și telefon. Partea cea mai rea e că pe undeva în spate sunt stațiile de încărcare electrică.”

Localnică: „Așteptăm să ne luăm prietenii de la scăldătoare.”

Localnic: „S-a blocat totul.”

Reporter: „Cât e apa de mare?”

Localnic: „Aici o fi 80 cm, un metru.”

Localnic: „A plouat foarte tare, de pe stradă nu a mai făcut față canalizarea.”

Localnic: „Dezastru, lipsa canalizărilor, debitul de apă foarte mare.”

Tania Vâlceanu, purtător de cuvânt ISU Dolj: „În municipiul Craiova s-a intervenit pentru degajarea a 5 copaci căzuți pe carosabil, pentru scoaterea apei din 13 gospodării, 26 de străzi inundate.”

În zonă a fost cod portocaliu de furtuni, însă norii de ploaie au stat pe loc, fără să fie mutați de vânt, spun specialiștii.

Timișoara, Florești și Sibiu sub ape

În Timișoara a fost cod portocaliu de ploi torențiale. Străzile au devenit râuri în mai multe zone. Apa a ajuns și în curți sau chiar în casele oamenilor. Iar parcarea unui centru comercial s-a transformat într-o piscină. Unii șoferi mai curajoși au luat-o prin apă până la mașini.

Și în Florești, județul Cluj, o ploaie torențială de câteva minute a inundat mai multe străzi. Nivelul apei a crescut rapid.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe această stradă apa ajunge la glezne, iar canalizarea pare că nu mai face față.”

Și la Sibiu, o furtună a adus o ploaie torențială deasupra orașului, iar în unele locuri cantitatea de apă a depășit 48 de litri pe metrul pătrat.

Apa a ajuns în zeci de gospodării și subsoluri și a afectat și o biserică monument istoric, vechi de peste 200 de ani.

Iar într-un sat din Covasna, o ploaie torențială a făcut prăpăd. Mai multe drumuri, curți și grădini au fost inundate.