Aproape jumătate din comercianții online de produse second hand nu îi informează corect pe clienți. Ce drepturi au

O anchetă a Comisiei Europene și a autorităților naționale de protecție a consumatorilor arată că aproape jumătate din comercianții online de produse second hand nu îi informează corect pe clienți cu privire la returul obiectelor cumpărate.

Prețurile tot mai ridicate la articolele vestimentare și producția în serie îi determină pe multi să caute alternative, cum ar fi magazinele second-hand. Așa au apărut marile platforme online unde clienții își pot vinde hainele pe care nu le mai poartă.

Tânără: ”A fost ok, nu mi s-a întâmplat niciodată să ajungă deteriorate sau să nu ajungă deloc. Din cate am experimentat”.

Tânăr: ”La mine la fel, am auzit cazuri în care nu a mai venit produsul sau s-a returnat și nu i-au mai venit banii, mie nu mi s-a întâmplat”.

”Eu am încercat, mie mi s-a părut destul de safe, doar am dat un pachet și am primit bani, destul de simplu. Eu merg la magazine second, nu știu dacă pot însă să returnezi la SH, am fost la multe”.

Cei care vând prin aceste platforme sunt obligați să respecte legislația impusă de Uniunea Europeană. Să ofere informații cu privire la material și să accepte returul unui produs. Însă micile magazine online second hand se abat deseori de la regulament, a stabilit Comisia Europeană în urma unei anchete.

• 40% dintre comercianți nu informează clar despre dreptul de returnare a produselor în 14 zile.

• 45% nu explică drepturile consumatorilor în cazul produselor defecte.

• 57% nu respectă garanția minimă legală de un an pentru produsele second-hand.

• 28% dintre comercianți promovează informații false sau înșelătoare despre impactul ecologic al produselor.

• 8% dintre site-uri nu afișează prețul final, incluzând toate taxele.

”Avem aceleași drepturi la produse”

Sorin Mierlea, Președinte InfoCons: ”Trebuie să înțelegem - că sunt haine second hand, că sunt noi, că sunt online, că sunt direct din magazin, că sunt la reducere, că nu, avem aceleași drepturi cu privire la produse, să fie conforme, să nu fie în sistemele de alertă europene de neconformitate și periculozitate. Ne-am cumpărat o geacă second hand dintr-un magazin la un preț extraordinar de la un brand de renume, dacă produsul respectiv are anumite deficiențe sau a fost pus în sistemul de alerte european, îl dam înapoi, ne recuperăm banii. Dacă cumpărăm un tv second de exemplu trebuie să avem garanție 2 ani, trebuie să putem să-l returnăm, să-l reparăm acolo”.

Toate produsele cumpărate în Uniunea Europeană trebuie să poată fi verificate în platforma INFO CONS, cu ajutorul codului de bare.

Autoritățile de protecție a consumatorilor au verificat 356 de comercianți online și au identificat potențiale încălcări ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor în cazul a 185 dintre ei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: