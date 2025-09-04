Aproape 80% dintre elevii din România intră zilnic pe TikTok, dar 79% spun că au descoperit singuri regulile internetului

Aproape 80% dintre elevii din România au învățat singuri cum să folosească internetul. Asta în timp ce 71% dintre ei stau zilnic pe TikTok, 66% pe Instagram şi 43% pe Snapchat.

„71% dintre elevi accesează zilnic TikTok, 66% Instagram şi 43% Snapchat. 79% dintre elevi afirmă că au descoperit în principal singuri cum se utilizează internetul, 51% au învăţat singuri fără niciun fel de ajutor din altă parte, iar 28% au fost îndrumaţi de alte persoane”, se arată în studiu.

IGPR a organizat, joi, evenimentul „Un nou început şcolar, noi provocări digitale - Setează siguranţa copilului tău!”, în cadrul proiectului de prevenire şi conştientizare a necesităţii siguranţei minorilor în mediul digital.

„Trei sferturi dintre elevi se simt în siguranţă pe internet, 40% au întâlnit materiale pornografice, 35% au avut dispozitivele infectate cu softuri maliţioase, 31% au avut conturile sparte, 21% o fost hărţuiţi prin mesaje rău-voitoare, 20% au primit materiale cu caracter sexual”, se mai arată în sondaj.

Modul în care sunt percepuți online, important pentri copii din România

Legat de specificul utilizării reţelelor sociale, 44% dintre respondenţi cunosc copii de vârsta lor care au participat la provocări lansate pe reţelele sociale care implică comportamente agresive sau periculoase.

De asemenea, 33% dintre elevi consideră că este important sau foarte important pentru un tânăr de vârsta lor ca postările sale să fie apreciate, 24% să posteze frecvent pe reţelele sociale, 1 din 6 elevi consideră că este important să realizeze provocările lansate pe reţelele sociale, iar 1 din 7 să posteze materiale video în care să fac lucruri periculoase.

Sondajul a avut ca obiective evaluarea gradului de cunoaştere şi de utilizare a măsurilor de siguranţă, identificarea principalelor vulnerabilităţi, identificarea frecvenţei unor comportamente infracţionale şi a victimizării şi a fost realizat sub forma unui chestionar online, la care au răspuns 1.351 de elevi cu vârste între 10 şi 18 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













