Aproape 80% dintre elevii din România intră zilnic pe TikTok, dar 79% spun că au descoperit singuri regulile internetului
Aproape 80% dintre elevii din România au învățat singuri cum să folosească internetul. Asta în timp ce 71% dintre ei stau zilnic pe TikTok, 66% pe Instagram şi 43% pe Snapchat.
„71% dintre elevi accesează zilnic TikTok, 66% Instagram şi 43% Snapchat. 79% dintre elevi afirmă că au descoperit în principal singuri cum se utilizează internetul, 51% au învăţat singuri fără niciun fel de ajutor din altă parte, iar 28% au fost îndrumaţi de alte persoane”, se arată în studiu.
IGPR a organizat, joi, evenimentul „Un nou început şcolar, noi provocări digitale - Setează siguranţa copilului tău!”, în cadrul proiectului de prevenire şi conştientizare a necesităţii siguranţei minorilor în mediul digital.
„Trei sferturi dintre elevi se simt în siguranţă pe internet, 40% au întâlnit materiale pornografice, 35% au avut dispozitivele infectate cu softuri maliţioase, 31% au avut conturile sparte, 21% o fost hărţuiţi prin mesaje rău-voitoare, 20% au primit materiale cu caracter sexual”, se mai arată în sondaj.
Modul în care sunt percepuți online, important pentri copii din România
Legat de specificul utilizării reţelelor sociale, 44% dintre respondenţi cunosc copii de vârsta lor care au participat la provocări lansate pe reţelele sociale care implică comportamente agresive sau periculoase.
De asemenea, 33% dintre elevi consideră că este important sau foarte important pentru un tânăr de vârsta lor ca postările sale să fie apreciate, 24% să posteze frecvent pe reţelele sociale, 1 din 6 elevi consideră că este important să realizeze provocările lansate pe reţelele sociale, iar 1 din 7 să posteze materiale video în care să fac lucruri periculoase.
Sondajul a avut ca obiective evaluarea gradului de cunoaştere şi de utilizare a măsurilor de siguranţă, identificarea principalelor vulnerabilităţi, identificarea frecvenţei unor comportamente infracţionale şi a victimizării şi a fost realizat sub forma unui chestionar online, la care au răspuns 1.351 de elevi cu vârste între 10 şi 18 ani.
04-09-2025 17:49
04-09-2025 17:49