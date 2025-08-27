Românii, tot mai vulnerabili în fața fraudelor. Escrocheriile online au crescut cu 40% într-un singur an

„Peisajul ameninţărilor cibernetice a devenit un spaţiu pe care îl folosim aşa cum existăm, ca un spaţiu real. Aşa cum în spaţiul real am învăţat în existenţa noastră să ne protejăm şi să evităm ameninţările sau să le confruntăm, exact aşa trebuie să procedăm şi în spaţiul cibernetic. Avem provocări în funcţionarea noastră, zilnic, în spaţiul virtual, provocări care sunt uneori din ce în ce mai mult potenţate de avansul tehnologic, gândindu-mă la ceea ce oferă tehnologia AI pentru a ridica nivelul de tehnicitate al ameninţărilor în spaţiul cibernetic”, a explicat Stelian Cristea, adjunct al directorului DNSC.

Potrivit oficialului DNSC, în afară de atacurile de tip ransomware, considerate ca fiind ameninţarea principală în mediul cibernetic naţional civil, pe podium se situează şi infracţiunile DDoS (Distributed Denial of Service).

„Atacurile de tip ransomware constituie ameninţarea principală în mediul cibernetic naţional civil. (...) Un exemplu notabil a fost atacul asupra spitalelor, care a perturbat semnificativ serviciile medicale pentru o perioadă de o săptămână. Fishing-ul şi fraudele de e-mail, tactici de inginerie socială extrem de populare, afectează în egală măsură cetăţenii, dar şi organizaţiile”, explică oficialul.

Reprezentantul DNSC a menţionat că, în acest context complex, DNSC organizează activităţi publice pentru analiză de risc în spaţiul cibernetic, sprijinind sectoarele esenţiale în a-şi identifica atât riscurile la care sunt expuse organizaţiile din sectoare esenţiale, precum Energie, Sănătate, Transporturi.

Creștere alarmantă a numărului de fraude online

Conform raportului anual de activitate al DNSC, fraudele informatice raportate în România au crescut cu 40,2%, în 2024 faţă de anul anterior, în linie cu tendinţele globale şi ale Uniunii Europene (UE), în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%,

De asemenea, creşteri ale fenomenului cyber au fost înregistrate în zona Bruteforce (+30.3%) şi Cont Compromis (+21%).

Pe de altă parte, atacurile de tip phishing au consemnat o scădere de 21%, de la un an la altul, iar la IP-uri infectate s-a raportat o diminuare de 27,8%, ce "poate reflecta o mai bună protecţie la nivel de reţea şi adoptarea unor soluţii de securitate mai avansate de către organizaţii".

Alte scăderi s-au înregistrat în zona Defacement (-45.8%), respectiv DDoS (-38.5%).

Raportul de activitate DNSC pe anul 2024 a fost aprobat, recent, de către Consiliul Superior de Apărare a Ţării (CSAT).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













