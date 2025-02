15 restaurante și un hipermarket din mall Băneasa, București, au fost închise temporar de Protecția Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunțat că a dispus oprirea temporară a activităţii la 16 operatori economici din centrul comercial Băneasa, a aplicat amenzi de 537.000 lei şi a retras de la comercializare 560 de kilograme de produse alimentare, în urma controalelor efectuate marţi la 45 de operatori economici din această zonă.

"Din dispoziţia preşedintelui ANPC, Cristian Popescu - Piedone, astăzi a fost iniţiat un control operativ cu privire la operatorii economici din sectorul 1, în incinta Băneasa Shopping City, Careffour Băneasa, Metro Băneasa, Selgros Băneasa, dar şi la nivel naţional, pentru a verifica respectarea legislaţiei în vigoare de către operatorii economici tip supermarket, control care va continua în toată această săptămână", se arată într-un comunicat al ANPC, transmis marţi seara.

Controlul în centrul comercial Băneasa a vizat 45 de operatori economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, unde au fost constatate o serie de neconformităţi, respectiv prezenţa dăunătorilor în blocul alimentar, utilizarea de produse şi proceduri nesigure în prestarea serviciilor de alimentaţie publică, lipsa igienizării corespunzătoare a echipamentelor de expunere a produselor şi a pavimentului, agregate frigorifice deteriorate, lipsa informării corecte în meniurile scurte şi detaliate, produse cu data limită de consum depăşită, produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare şi lipsa echipamentelor cu verificare metrologică.

"Ca urmare a acestor deficienţe, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 537.000 lei, două avertismente, iar 560 kg de produse alimentare au fost retrase de la comercializare. De asemenea, 16 operatori economici au fost sancţionaţi cu oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea neconformităţilor. Aceştia sunt: Carrefour Băneasa, Popeyes, La Safi, Art Burger SRL (Hesburger), Mesopotamia, Pepp&Pepper, SC Blue Services GT SRL - Avocadoo, SC US Food Network SRL - KFC, US Food Network - KFC - Galeriile Feeria, SC Kungfu King SRL, California Fresh Flavors SRL - Taco Bell, Topexpress Food - Restaurant Rustic, Toan's Vietnam SRL, AM Rest Coffee SRL - Starbucks, MLS Invest Trading SRL - Chopstix, Sushi Terra", a precizat ANPC.

Potrivit sursei citate, au fost prelevate probe pentru analize microbiologice şi fizico-chimice la diverse produse alimentare în cantitate de peste 400 kg, inclusiv la cuburi de gheaţă şi sosuri comercializate în cadrul McDonald's şi la ulei uzat din unitatea Chopstix, pentru a verifica siguranţa acestora în laboratoarele de siguranţă alimentară autorizate şi acreditate, urmând ca rezultatele să fie comunicate ulterior.

"Deoarece consumatorul trebuie să aibă rezultatul real al etichetei aflată pe ambalaj cu conţinutul produsului, pentru că hârtia suportă orice, dar pentru siguranţa consumatorilor trebuie analizate produsele pentru a ne asigura că ceea ce scrie pe etichetă se regăseşte şi în produs. Avem suspiciunea că producătorii nu trec pe etichete toţi aditivii folosiţi în produs", a declarat preşedintele ANPC, în comunicatul citat.

De asemenea, în cadrul acţiunii de control au fost verificate şi trei unităţi tip hipermarket, respectiv Careffour, Selgros şi Metro, unde s-au constatat neconformităţi referitoare la produse alimentare fără etichete de identificare şi caracterizare, nerespectarea temperaturilor de păstrare a preparatelor alimentare calde, agregate frigorifice neigienizate şi prezenţa dăunătorilor, produse electrice de joasă tensiune fără traduceri în limba română, produse cosmetice fără avertismente şi instrucţiuni în limba română, răsturnări neigienizate cu strat de arsură caramelizată.

ANPC precizează că operatorul economic Carrefour Băneasa a fost verificat ca urmare a sesizărilor primite din partea consumatorilor care au reclamat anumite aspecte confirmate de altfel în cadrul controlului. Abateri similare au mai fost constatate la acest operator economic şi în trecut de către comisarii ANPC, iar acesta nu le-a remediat.

"În urma acestor constatări au fost retrase de la comercializare aproximativ 350 kg produse alimentare şi 170 echipamente electrice, iar operatorii economici au fost sancţionaţi cu amenzi de 167.000 lei. De asemenea, la SC Metro Cash and Carry SRL s-a dispus oprirea temporară a utilizării agregatelor frigorifice până la remedierea deficienţelor. La operatorul economic Băneasa Developments SRL - Băneasa Mall şi Feeria, s-au aplicat două sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 lei, iar măsurile de remediere a deficienţelor au fost impuse cu termene", transmite ANPC.

Neconformităţile identificate includ: paviment deteriorat în zonele de aprovizionare ale unităţilor de alimentaţie publică, deficienţe în zonele de evacuare a deşeurilor şi spaţiile de spălătorii, depozitare necontrolată de deşeuri şi infiltraţii şi deteriorarea hidroizolaţiei în zonele de acces ale centrului comercial.

"ANPC va continua monitorizarea şi verificarea operatorilor economici pentru a asigura respectarea normelor sanitare şi de siguranţă alimentară, protejând astfel drepturile consumatorilor", a mai spus preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone.

Autoritatea precizează că raportul de control este parţial, iar raportarea finală va fi comunicată după încheierea tuturor documentele de control atât din Bucureşti cât şi în cadrul comisariatelor judeţene în ţară.

