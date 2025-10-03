Românii petrec cu 46% mai mult timp în mall. Publicitatea indoor devine noul pol de creștere în media

Un studiu realizat de Brand Management și Reveal Marketing Research arată că românii petrec în medie 208 minute la mall în 2025, în creștere cu 46% față de anul trecut, când timpul mediu era de 142 de minute.

În plus, 52% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe săptămână în centre comerciale, iar cheltuielile medii pe vizită au urcat cu aproape 15%, ajungând la 370 de lei.

Această schimbare de comportament deschide noi oportunități pentru publicitatea indoor, care devine un canal strategic de comunicare pentru branduri. Nivelul de reamintire a mesajelor publicitare depășește 70%, fiind și mai ridicat în rândul consumatorilor care vizitează frecvent mallurile.

Generatik, platforma care digitalizează publicitatea indoor

Generatik, prima platformă digitală din România dedicată automatizării campaniilor de publicitate indoor, estimează venituri de până la 3 milioane de euro per locație pentru mallurile premium până în 2026. Lansată de Brand Management în vara acestui an, platforma promite să transforme modul în care se planifică și implementează campaniile indoor.

Generatik poate reduce timpul de lansare a unei campanii de la 20 de zile la doar 20 de minute și oferă vizibilitate completă asupra procesului, de la selecția locațiilor până la execuție. Obiectivul pentru primul an este integrarea principalelor trei mall-uri la nivel național și tranzacționarea a până la 7% din bugetele indoor media alocate acestor locații.

„Viitorul publicității nu mai este doar despre afișe informative, ci despre impact, senzații și experiențe memorabile. Consumatorii petrec peste trei ore la fiecare vizită la mall, iar acest lucru se traduce în oportunități directe pentru branduri să fie prezente acolo unde se iau deciziile finale de achiziție”, a declarat Răzvan Marincoi, Product Manager Generatik.

