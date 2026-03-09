Operațiunea face parte dintr-un program de reconstrucție ecologică, pentru menținerea echilibrului natural. Exemplare tinere de vultur sur aduse din Spania au ajuns în Vârful Căpitanu, din Rucăr, Argeș. Apoi au fost eliberate într-o volieră de aclimatizare.

Adrian Aldea, biolog și manager Fundația Conservation Carpathia: ”Avem în spate, în diverse puncte, locuri favorabile în care ei se pot instala și cuibări, expunerea volierei este spre sud, să beneficieze de cât mai mult timp de soare".

Vulturii suri sunt păsări rapitoare care au dispărut din fauna României acum peste 70 de ani din cauza vânătorii și agriculturii extensive.

Exemplarele pot ajunge la 11 kilograme greutate, au peste un metru lungime și o anvergură a aripilor de până la 2,8 metri. Este o pasăre cu rol sanitar esențial în sănătatea ecosistemului.

”Vulturii o să zboare din nou în Munții Făgăraș”

Mihai Drăgan, director de comunicare Ministerul Mediului: ”De 70 de ani cel puțin, cel puțin, dar unii specialiști spun că de aproape 100 de ani au dispărut vulturii din România, românii îi cunosc din povești, din imagini din alte țări".

Programul reintroducerii vulturului sur în fauna din România este un proiect al Fundației Conservation Carpathia. Odată aclimatizați, peste șase luni, puii aduși acum din Spania vor fi eliberați treptat în mediul natural. Alți peste 100 vor fi aduși în următorii ani.

Barbara Promberger, director executiv Fundația Conservation Carpathia: ”Vulturii o să zboare din nou în Munții Făgăraș. Vrem să avem oportunitatea pentru toată lumea să vadă aceste specii".

Proiectul prevede și deschiderea unui centru de vizitare, intitulat "Casa Vulturului".