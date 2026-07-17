Recent, au descoperit un circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, care a adus un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat. Coordonatorul rețelei afișa pe internet obiecte scumpe și proprietăți de lux.

Inspectorii Antifraudă au descoperit că persoana care a coordonat acest circuit de facturare fictivă afișa pe internet un stil de viață extravagant. Vacanțe exotice, proprietăți de lux, diverse obiecte scumpe, dar și sume mari de bani în numerar. În tot acest timp a cauzat un prejudiciu statului de 4,6 milioane de lei.

Angajații patronului care fura de la stat au fost și ei afectați direct

Schema funcționa prin intermediul mai multor firme cu activitate fictivă, care au emis facturi pentru servicii care în realitate nu au fost prestate. Astfel, erau înregistrate în contabilitate cheltuieli fictive pentru a deduce TVA.

Dar acest sistem fraudulos i-a afectat și pe angajați, pentru care nu s-au plătit contribuții, la sănătate ori pensie. Au fost sesizate autoritățile de urmărire penală, în acest caz.

Totodată, ANAF anunță că intensifică și aceste tipuri de controale, prin verificarea informațiilor publicate pe rețelele sociale.