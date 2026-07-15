Sunt scoase la vânzare peste 10.000 de bunuri confiscate sau executate silit, de la bijuterii, mașini și locuințe, până la trenuri și vagoane de la CFR Marfă.

ANAF a scos la licitație și haine confiscate de la Bianca Drăgușanu

Corespondent Știrile Pro TV: „Aceste haine au fost aduse de Bianca Drăgușanu din Turcia și vândute pe platformele de socializare, fără a avea documente de proveniență, însă. Polițiștii le-au confiscat, iar inspectorii ANAF le-au preluat pentru a fi valorificate pe platforma e-Licitații. Cel mai scump produs este o haină de blană, care costă 5.900 de lei, iar cele mai ieftine sunt perechile de colanți, care costă 30 de lei. În total au fost confiscate 773 de produse, cu valoare totală de peste 63.000.”

Am contactat-o pe Bianca Dragusanu, care sustine însă că firma de la care au fost conficate hainele nu era pe numele ei, ci era doar imaginea produselor. Potrivit reprezentanților ANAF, multe femei s-au programat deja ca să vizioneze și să probeze hainele.

De altfel, de când s-a lansat, platforma e-Licitații a adus aproape 25 de milioane de lei la bugetul statului. Sunt listate peste 10.000 de bunuri. Multe au avut un preț final mai mare cu 18% față de cel de pornire. Cele mai căutate sunt terenurile, însă oferta cuprinde și utilaje, electrocasnice, băuturi alcoolice, iar, mai nou, locomotive și vagoane ale CFR Marfă.

Mugurel Panțuroiu - secretar general adjunct ANAF: „Vindem și bunurile unor companii de stat care, din păcate, au ajuns în zona de executare silită pentru că nu au putut să-și achite obligațiile fiscale. În speță, avem bunurile care aparțin CFR Marfă, unde noi trebuie să recuperăm o creanță de 1,32 miliarde de lei. La ora actuală avem peste 950 de bunuri încărcate în platformă, însemnând atât locomotive, cât și vagoane de mai multe tipuri. Urmează să încărcăm și imobile care aparțin CFR Marfă, cât și terenuri și toate bunurile, mijloace fixe, autoturisme”.

Interesul românilor este ridicat. Platforma a depășit 100 de milioane de accesări. Nu toate bunurile își găsesc însă cumpărător din prima, așa că, la următoarea licitație, le scade prețul. Așa se face că mașini cu mulți cai putere, Ferrari și Lamborghini, sunt mai ieftine acum cu 25%.