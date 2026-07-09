Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de o societate care organiza şi difuza online turnee de arte marţiale mixte (MMA), fără să declare veniturile obţinute din abonamente şi alte servicii, urmând să sesizeze organele de urmărire penală, scrie Agerpres.

"Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marţiale mixte. Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare şi coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanţii firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonaţi plătitori, fără a le înregistra în contabilitate. Investigaţia a mai stabilit şi o a doua componentă a fraudei: obţinerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activităţi, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiaşi asociaţi. Prin această componentă, prin care audienţa atrasă de luptele MMA era direcţionată către platforme de pariuri şi cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligaţii fiscale", se arată în comunicatul ANAF.

ANAF face sesizare penală

Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, inspectorii ANAF Antifraudă au calculat un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în sumă de 26,36 milioane de lei.

"Având în vedere împrejurările în care au fost săvârşite faptele constatate, ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate.

Verificările veniturilor obţinute din difuzarea online a conţinutului multimedia vor continua pentru asigurarea echităţii mediului de afaceri, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi protejarea contribuabililor corecţi de concurenţa neloială a celor care încalcă legea", se mai menţionează în comunicat.