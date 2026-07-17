Prejudiciul estimat cauzat prin acest mecanism este de aproximativ 4,6 milioane de lei.

În acest caz, ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală specializate. Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viaţă extravagant”, afişând pe platformele de socializare „bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar”, scrie News.ro.

Își promova în online un stil de viață extravagant

Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, investigaţiile au evidenţiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist „îşi promova în mediul online un stil de viaţă extravagant, afişând pe platformele de socializare bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.

„Verificările au relevat existenţa unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăţi comerciale interpuse, fără capacitate operaţională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entităţi au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operaţiuni economice reale”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli fictive şi pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În cadrul acţiunilor de control, o parte dintre reprezentanţii legali ai societăţilor implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele şi informaţiile solicitate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării situaţiei fiscale.

„În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate şi pensie”, adaugă aceeaşi sursă.

ANAF intensifică acţiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea şi corelarea informaţiilor din mediul online şi va continua identificarea persoanelor care utilizează societăţi fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.