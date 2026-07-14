Este advertismentul avocatului Luisiana Dobrinescu, partener la Dobrinescu Dobrev Haraga. Deși au apărut noi obligații de raportare pentru furnizorii de servicii cripto, legislația contabilă rămâne neclară, iar Ministerul Finanțelor evită de ani de zile să elaboreze reguli specifice, consideră ea, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al casei de avocatură, recent a apărut Ordinul 750/2026, care obligă Furnizorii de Servicii de Criptoactive Raportori să transmită anual către ANAF date despre conturi, solduri și detalii despre fiecare tranzacție efectuată de utilizatori. În plus, ANAF intenționează să înființeze o divizie specializată în controlul tranzacțiilor cu criptomonede.

„Ministerul Finanțelor evită regulile contabile de 6 ani”

„De cel puțin 6 ani, Ministerul Finanțelor evită elaborarea unor reguli contabile specifice criptoactivelor. Într-o lume a digitalului, suntem forțați să asimilăm un Bitcoin și Ethereum cu stocurile de marfă tradițională sau cu imobilizările, în funcție de intenția de utilizare a acestora. În 2020, CECCAR a inițiat un demers de completare a legislației contabile, însă fără niciun rezultat”, a declarat Luisiana Dobrinescu.

Avocata subliniază că nu există reguli clare privind înregistrarea contabilă a criptoactivelor obținute prin minare, nici momentul recunoașterii veniturilor impozabile (din minare, creșteri de valoare, schimb sau vânzare). „Cei mai mulți contabili consideră că, din cauza fluctuațiilor de valoare a acestor active, gestiunea lor ar trebui ținută extra-contabil. Alții le înregistrează contabil și fac reevaluări care determină venituri și cheltuieli care alterează semnificativ indicatorii contabili și fiscali ai societății”, explică avocata.

DeFi, staking și lipsa de claritate

În ceea ce privește operațiunile de tip DeFi (finanțe descentralizate) și staking (blocarea criptomonedelor pentru susținerea rețelei), avocata spune că „ceața este completă și totală”. Statele membre UE au abordări foarte diferite privind înregistrarea contabilă și momentul exigibilității veniturilor, ceea ce adâncește incertitudinea.

Riscul litigiilor și al amnistiei fiscale

„La fiecare discuție pe această temă, ni se spune că Ministerul Finanțelor așteaptă ceva de la BNR, care așteaptă ceva de la Ministerul Justiției, pentru ca astfel să nu se întâmple nimic. Sentimentul meu este că niciuna dintre instituții nu dorește să își asume responsabilitatea reglementării. Într-un astfel de context, emiterea unor decizii de impunere în urma controalelor ANAF nu poate fi decât o uriașă sursă de litigii”, avertizează Luisiana Dobrinescu.

În lipsa unor reglementări clare, avocata avertizează că se poate ajunge la o amnistie fiscală care „aruncă la coș nu doar posibile surse bugetare, ci și efortul inspectorilor fiscali, al contribuabililor care vor fi în postura de a se apăra, al avocaților și nu în ultimul rând, al instanțelor”.