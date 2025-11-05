Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat

05-11-2025 | 16:17
tren cfr valea prahovei

Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR Călători cu care mergea la Brașov s-a defectat, în apropiere de Sinaia. Diplomatul a ajuns în cele din urmă la destinație cu apropae 2 ore și jumătate întârziere.

 

Cristian Anton

Ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, a rămas marți blocat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia, în trenul CFR Călători București-Brașov, după ce locomotiva s-a defectat, scrie Club Feroviar.

Ambasadorul ajuns în cele din urmă la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute față de ora programată.

Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra se deplasa la o întâlnire între oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai antrepenoriatului din Brașov, găzduită de Camera de Comerț și Industrie Brașov.

Ambasada Indiei pentru România și Moldova a postat miercuri pe pagina sa de Facebook mai multe materiale privind întâlnirea dintre ambasador și mediul de afaceri brașovean.

cfr calatori
Zeci de trenuri CFR Călători suspendate din 21 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Vezi rutele afectate

 

Ambasadorul Indiei s-a gândit să evite aglomerația de pe DN1 și a ales să meargă cu trenul de la București la Brașov, în timp ce toți ceilalți membri ai delegației indiene au mers cu mașinile.

Ambasadorul Indiei a rămas blocat aproape de Sinaia

În cele din urmă, oamenii de afaceri din India au ajuns la timp, iar ambasadorul a întârziat aproape 2 ore și jumătate, după ce trenul s-a defectat înainte de Sinaia.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, trenul a cărui locomotivă s-a defectat a fost Interregio 1680 operat de SNTFC CFR Călători.

Trenul a plecat din Constanța la ora 5.30 și a ajuns în București Nord la ora 8.02. Din Gara de Nord a plecat la ora programată, 8.24. A circulat relativ conform livretului până a trecut de Câmpina, iar apoi, înainte de a ajunge în Sinaia locomotiva aflată la tracțiune s-a defectat.

„46 de grade afară, 40 înăuntru. Au ridicat din umeri”. Calvar într-un tren CFR pe ruta Cluj - Iași

Sursa: StirilePROTV

