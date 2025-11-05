Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR în care se afla s-a stricat
Ambasadorul Indiei în România a rămas blocat pe Valea Prahovei după ce trenul CFR Călători cu care mergea la Brașov s-a defectat, în apropiere de Sinaia. Diplomatul a ajuns în cele din urmă la destinație cu apropae 2 ore și jumătate întârziere.
Ambasadorul Indiei la București, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, a rămas marți blocat pe Valea Prahovei, în apropiere de Sinaia, în trenul CFR Călători București-Brașov, după ce locomotiva s-a defectat, scrie Club Feroviar.
Ambasadorul ajuns în cele din urmă la destinație cu o întârziere de 2 ore și 20 de minute față de ora programată.
Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra se deplasa la o întâlnire între oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai antrepenoriatului din Brașov, găzduită de Camera de Comerț și Industrie Brașov.
Ambasada Indiei pentru România și Moldova a postat miercuri pe pagina sa de Facebook mai multe materiale privind întâlnirea dintre ambasador și mediul de afaceri brașovean.
Ambasadorul Indiei s-a gândit să evite aglomerația de pe DN1 și a ales să meargă cu trenul de la București la Brașov, în timp ce toți ceilalți membri ai delegației indiene au mers cu mașinile.
Ambasadorul Indiei a rămas blocat aproape de Sinaia
În cele din urmă, oamenii de afaceri din India au ajuns la timp, iar ambasadorul a întârziat aproape 2 ore și jumătate, după ce trenul s-a defectat înainte de Sinaia.
Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, trenul a cărui locomotivă s-a defectat a fost Interregio 1680 operat de SNTFC CFR Călători.
Trenul a plecat din Constanța la ora 5.30 și a ajuns în București Nord la ora 8.02. Din Gara de Nord a plecat la ora programată, 8.24. A circulat relativ conform livretului până a trecut de Câmpina, iar apoi, înainte de a ajunge în Sinaia locomotiva aflată la tracțiune s-a defectat.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: tren, CFR Calatori, india, ambasador, blocat, valea prahovei, defectiune,
Dată publicare:
05-11-2025 16:17