Crăciun autentic în Maramureș: pensiunile se pregătesc de sărbătoare, iar turiștii din toată lumea au început să sosească

În satele din Maramureș, proprietarii pensiunilor se pregătesc de zor pentru marea sărbătoare. Oaspeții au început să sosească, unii de peste hotare, în căutarea Crăciunului autentic.

Gazdele au primenit încăperile, iar din bucătării îmbie aromele de sarmale, cozonaci și pâine rumenită. E gata și bradul, cu bogăția de podoabe.

Veronica Hoţea – administrator pensiune: ”După cum vedeți, suntem pe ultima sută de metri. A rămas doar bradul acesta de împodobit, mai am de pus fundița asta roșie, mare, gigantică. Am ales culoarea roșie pentru că este culoarea anului și sper să ne poarte noroc tot anul”.

În bucătării, muncesc de zor socăcițele. Sunt gospodinele marmureșene, care fac pregătiri pentru ospățul de Crăciun.



Maria Serba: ”Aicea măcinăm nuca pentru cozonac, "colac cu nucă", cum se spune la noi. Întâi am spart nuca, apoi am pus-o la prăjit ca să se macine mai bine și să-i dea un gust mai bun. Facem mult ca să fie, e lume multă și cozonacul se trece, se mănâncă de sărbători. Dacă e tradițional și bine făcut”.

În Maramureș, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Așa că turiști vin și din alte țări, în căutarea Crăciunului autentic.



Lawrence Wilkinson – turist Elveția: „Sunt din Noua Zeelandă, dar locuiesc în Elveția acum. Sunt obișnuit cu frigul, dar toate celelalte sunt un pic diferite, dar foarte frumoase. Când vin aici, singurul lucru periculos este mâncarea - prea multă mâncare gustoasă”.

Walter Maria vom Stein – turist Germania: ”Sunt multe lucruri care m-au impresionat profund. În primul rând, liniștea, aerul curat de aici, iar priveliștea este uimitoare. Deci m-am hotărât să vin și anul acesta, iar ospitalitatea este foarte bună la această familie, iar mâncarea este specială și foarte bună”.



În satele din Maramureș, turiștii se pot plimba cu căruța, pot merge în vizită la meșteri locali și la biserică. Și casele tradiționale sunt deschise, iar oaspeţii se pot îmbrăca în straie tradiționale.

