Forfotă în piețe înainte de Crăciun. Comercianții au redus prețurile brazilor

Este forfotă în piețe, unde comercianții au început să mai taie din prețul brazilor de Crăciun.

Gina Obrejan,  Reka Bereczki

Momentul este bine ales. Mulți clienți au amânat cumpărarea, pentru ca pomul de iarnă să fie proaspăt atunci când îl împodobesc. Un brad costă de la 50 de lei în sus.

La Târgu Mureș, piața e garnisită cu brazi frumoși, de toate mărimile. Pe lângă cei aduși din străinătate, la mare căutare sunt și cei din pepinierele de la noi.

Cumpărător: „Brad tradițional, românesc, din pădurea noastră, asta ne place și de aia am venit la piață să iau. Cu 100 de lei am luat”.

Prețul brazilor pornește de la 50 de lei și crește în funcție de mărime, până la câteva sute de lei. În prag de sărbători, comercianții sunt mai dispuși să negocieze, ca să nu rămână cu pomii.

Și la Alba Iulia, negustorii au redus prețurile. Unii chiar și la jumătate, iar oferta a devenit atrăgătoare. Cei care nu-și permit un brad întreg se mulțumesc cu o coroniță sau câteva crenguțe. Crenguțele de brad se vând cu 10 lei bucata.

craciun

