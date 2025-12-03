Un studiu arată că sucul de portocale, consumat în mod regulat, poate afecta mii de gene din celulele imunitare

Deși sucul de portocale face parte din rutina zilnică a micului dejun pentru mulți oameni, oamenii de știință spun că această băutură simplă are un impact mult mai mare asupra organismului decât ne-am fi imaginat.

Un studiu recent, citat de Euronews, a descoperit că un consum regulat de suc de portocale modifică modul în care funcționează mii de gene din celulele noastre imune.

Un număr semnificativ dintre aceste gene sunt implicate în mecanismele care reglează tensiunea arterială, reduc inflamația și controlează metabolismul zahărului. Acestea sunt procese critice pentru sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

David C. Gaze, lector senior în patologie chimică la Universitatea din Westminster, a explicat în revista The Conversation schimbările pe care consumul de suc de portocale le provoacă în organismul uman, oferind exemple din cercetări.

În cadrul unui studiu recent, adulții au consumat zilnic 500 ml de suc de portocale pur pasteurizat timp de două luni.

La sfârșitul celor 60 de zile, s-a constatat că genele asociate inflamației, precum NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3, care sunt activate în timpul stresului, erau mai puțin active.

Gena SGK1, care afectează capacitatea rinichilor de a reține sodiul, a prezentat, de asemenea, o activitate mai redusă. Aceste modificări sunt în concordanță cu concluziile anterioare care arată că consumul regulat de suc de portocale scade tensiunea arterială la adulții tineri.

Potrivit cercetătorilor, aceste rezultate sugerează că sucul de portocale induce modificări mici, dar semnificative, în sistemele de reglare ale organismului, ducând la relaxarea vaselor de sânge, reducerea inflamației și protejarea sănătății inimii.

Proprietățile antioxidante și antiinflamatorii ale flavonoidului hesperidină din portocale sunt recunoscute de mult timp. Noul studiu arată, de asemenea, că procese precum hipertensiunea arterială, echilibrul colesterolului și metabolismul zahărului sunt influențate de acest component natural.

Tipul de corp modifică, de asemenea, răspunsul. Genele legate de metabolismul grăsimilor au fost mai afectate la persoanele supraponderale, în timp ce genele legate de inflamație au prezentat modificări mai pronunțate la participanții mai slabi.

Sucul de portocale poate reduce rezistența la insulină și colesterolul

Conform unei analize a 15 studii controlate care au implicat 639 de persoane, consumul regulat de suc de portocale poate reduce rezistența la insulină și colesterolul LDL. Rezistența la insulină este un indicator cheie al prediabetului, în timp ce colesterolul ridicat crește riscul de boli cardiace.

Într-un alt studiu care a implicat participanți supraponderali, consumul zilnic de suc de portocale timp de câteva săptămâni a redus ușor tensiunea arterială sistolică și a crescut nivelul de HDL, cunoscut sub numele de colesterol bun.

Deși aceste schimbări pot părea mici, ele pot avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii de-a lungul anilor.

În studiile asupra metaboliților, s-a constatat că sucul de portocale influențează utilizarea energiei, comunicarea intercelulară și căile inflamatorii. După o lună, voluntarii care au băut suc de portocale roșii au prezentat o creștere a bacteriilor intestinale care produc acizi grași cu lanț scurt. Aceste substanțe sunt asociate cu o tensiune arterială sănătoasă și niveluri scăzute de inflamație.

Într-un studiu realizat pe persoane cu sindrom metabolic, sucul de portocale a îmbunătățit funcția endotelială, care se referă la capacitatea vaselor de sânge de a se relaxa și dilata. O funcție endotelială mai bună este asociată cu un risc redus de atac de cord.

Deși unele studii nu au constatat modificări semnificative ale HDL și trigliceridelor, tendința generală este că sucul de portocale reduce inflamația, favorizează fluxul sanguin și îmbunătățește markerii de risc pentru bolile de inimă.

Un studiu realizat la o fabrică de suc de portocale din Brazilia a constatat că lucrătorii aveau niveluri mai scăzute de apo-B, un marker care reflectă particulele purtătoare de colesterol care cresc riscul de atac de cord.

