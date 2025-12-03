Un studiu arată că sucul de portocale, consumat în mod regulat, poate afecta mii de gene din celulele imunitare

Stiri Sanatate
03-12-2025 | 18:04
suc portocale
Shutterstock

Deși sucul de portocale face parte din rutina zilnică a micului dejun pentru mulți oameni, oamenii de știință spun că această băutură simplă are un impact mult mai mare asupra organismului decât ne-am fi imaginat.

autor
Cristian Matei

Un studiu recent, citat de Euronews, a descoperit că un consum regulat de suc de portocale modifică modul în care funcționează mii de gene din celulele noastre imune.

Un număr semnificativ dintre aceste gene sunt implicate în mecanismele care reglează tensiunea arterială, reduc inflamația și controlează metabolismul zahărului. Acestea sunt procese critice pentru sănătatea cardiovasculară pe termen lung.

David C. Gaze, lector senior în patologie chimică la Universitatea din Westminster, a explicat în revista The Conversation schimbările pe care consumul de suc de portocale le provoacă în organismul uman, oferind exemple din cercetări.

În cadrul unui studiu recent, adulții au consumat zilnic 500 ml de suc de portocale pur pasteurizat timp de două luni.

Citește și
mihai craiu ilikeit
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

La sfârșitul celor 60 de zile, s-a constatat că genele asociate inflamației, precum NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3, care sunt activate în timpul stresului, erau mai puțin active.

Gena SGK1, care afectează capacitatea rinichilor de a reține sodiul, a prezentat, de asemenea, o activitate mai redusă. Aceste modificări sunt în concordanță cu concluziile anterioare care arată că consumul regulat de suc de portocale scade tensiunea arterială la adulții tineri.

Potrivit cercetătorilor, aceste rezultate sugerează că sucul de portocale induce modificări mici, dar semnificative, în sistemele de reglare ale organismului, ducând la relaxarea vaselor de sânge, reducerea inflamației și protejarea sănătății inimii.

Proprietățile antioxidante și antiinflamatorii ale flavonoidului hesperidină din portocale sunt recunoscute de mult timp. Noul studiu arată, de asemenea, că procese precum hipertensiunea arterială, echilibrul colesterolului și metabolismul zahărului sunt influențate de acest component natural.

Tipul de corp modifică, de asemenea, răspunsul. Genele legate de metabolismul grăsimilor au fost mai afectate la persoanele supraponderale, în timp ce genele legate de inflamație au prezentat modificări mai pronunțate la participanții mai slabi.

Sucul de portocale poate reduce rezistența la insulină și colesterolul

Conform unei analize a 15 studii controlate care au implicat 639 de persoane, consumul regulat de suc de portocale poate reduce rezistența la insulină și colesterolul LDL. Rezistența la insulină este un indicator cheie al prediabetului, în timp ce colesterolul ridicat crește riscul de boli cardiace.

Într-un alt studiu care a implicat participanți supraponderali, consumul zilnic de suc de portocale timp de câteva săptămâni a redus ușor tensiunea arterială sistolică și a crescut nivelul de HDL, cunoscut sub numele de colesterol bun.

Deși aceste schimbări pot părea mici, ele pot avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii de-a lungul anilor.

În studiile asupra metaboliților, s-a constatat că sucul de portocale influențează utilizarea energiei, comunicarea intercelulară și căile inflamatorii. După o lună, voluntarii care au băut suc de portocale roșii au prezentat o creștere a bacteriilor intestinale care produc acizi grași cu lanț scurt. Aceste substanțe sunt asociate cu o tensiune arterială sănătoasă și niveluri scăzute de inflamație.

Într-un studiu realizat pe persoane cu sindrom metabolic, sucul de portocale a îmbunătățit funcția endotelială, care se referă la capacitatea vaselor de sânge de a se relaxa și dilata. O funcție endotelială mai bună este asociată cu un risc redus de atac de cord.

Deși unele studii nu au constatat modificări semnificative ale HDL și trigliceridelor, tendința generală este că sucul de portocale reduce inflamația, favorizează fluxul sanguin și îmbunătățește markerii de risc pentru bolile de inimă.

Un studiu realizat la o fabrică de suc de portocale din Brazilia a constatat că lucrătorii aveau niveluri mai scăzute de apo-B, un marker care reflectă particulele purtătoare de colesterol care cresc riscul de atac de cord.

Poliția din Cehia anchetează un caz fără precedent. Ce au surprins camerele de supraveghere din Praga

Sursa: Euronews

Etichete: studiu, sanatate, suc de portocale,

Dată publicare: 03-12-2025 17:52

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu
Stiri Diverse
Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu

Un nou studiu arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentație continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe boli grave chiar şi după cinci sau zece ani.

Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu
iLikeIT
Copiii care folosesc telefoane devreme riscă obezitate, depresie și lipsă de somn. Explicațiile medicului Mihai Craiu

Un telefon mobil primit prea devreme poate afecta sănătatea celor mici. Un nou studiu arată că acești copii sunt mult mai predispuși la obezitate și depresie.

Studiu îngrijorător: 13% dintre elevii de 10-14 ani au fumat, 30% au consumat alcool cel puțin o dată
Stiri Sociale
Studiu îngrijorător: 13% dintre elevii de 10-14 ani au fumat, 30% au consumat alcool cel puțin o dată

Aproximativ 69% din elevi participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat, arată un studiu privind adicțiile adolescenților.

Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier
Stiri Sanatate
Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier

Cercetări recente sugerează că pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate afecta creierul diferit față de vârsta adultă tânără.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28