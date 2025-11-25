Studiu: Scăderea în greutate la vârsta mijlocie vine cu un posibil risc major pentru creier

Cercetări recente sugerează că pierderea în greutate la vârsta mijlocie poate afecta creierul diferit față de vârsta adultă tânără.

Obezitatea rămâne una dintre cele mai semnificative provocări de sănătate la nivel mondial, iar scăderea în greutate este adesea încurajată pentru a reduce riscurile asociate cu această afecțiune.

Cu toate acestea, din ce în ce mai multe cercetări sugerează că pierderea în greutate în timpul vârstei mijlocii s-ar putea să nu ofere aceleași avantaje observate la persoanele mai tinere și, în unele situații, ar putea influența sănătatea creierului în moduri neașteptate, scrie Sci Tech Daily.

O cercetare recent realizată de oamenii de știință de la Universitatea Ben-Gurion din Negev a examinat modul în care obezitatea indusă de dietă și pierderea ulterioară în greutate au afectat șoarecii adulți tineri și pe cei de vârstă mijlocie.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













